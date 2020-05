DRAMMA CORONAVIRUS

Porto Sant’Elpidio e le Marche perdono un imprenditore simbolo della storia del territorio. Sergio Renzi, storico imprenditore calzaturiero, impegnato anche nella gestione di importanti strutture ricettive nel fermano e maceratese, non ce l’ha fatta nella sua lotta contro il Covid-19 che ha combattuto all’ospedale Murri di Fermo. Quando manca solo un giorno all’inizio dalla Fase 2 il comune elpidiense conta purtroppo un altro decesso da Coronavirus. Una notizia drammatica che arriva dopo giorni di decessi zero nel nostro territorio. Un dato che faceva ben sperare. Purtroppo oggi però è arrivato l’annuncio del sindaco Nazareno Franchellucci: “Una domenica triste per la nostra città. Dopo diverse settimane in cui ha combattuto come un leone contro il Covid-19 all’ospedale di Fermo, ci ha lasciato un pezzo di storia di Porto Sant’Elpidio. Un uomo che non dimenticheremo mai e che ha contribuito con il lavoro e la sua persona a rendere grande il nome della città nel mondo”. Sindaco di Porto Sant’Elpidio che aggiunge: “Piangiamo tutti insieme la dipartita di Sergio Renzi. Alla moglie Rita, ai figli, ai nipoti ed ai parenti tutti – aggiunge il sindaco, nel suo messaggio di cordoglio – giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità”. Imprenditore calzaturiero tra i più conosciuti di Porto Sant’Elpidio, Sergio Renzi ha fatto la storia dell’imprenditoria locale. Insieme alla sua famiglia gestiva diverse attività, non solo legate al mondo della calzatura. Tra queste diverse strutture ricettive del fermano e del maceratese come l’hotel Royal di Casabianca di Fermo e Villa Serita, a Penna San Giovanni (Mc), prestigiosa location per matrimoni. In poco tempo la notizia si è diffusa anche tra i suoi dipendenti che lo ricordano come: “Un grande uomo, sempre distinto, educato, generoso”.