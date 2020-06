MONTE VIDON COMBATTE - Sul posto l'ambulanza del 118 e l'automedica della Croce azzurra di Sant'Elpidio a Mare. Con i sanitari anche i carabinieri. La salma è stata affidata al sindaco Massucci: "Una perdita che mi fa soffrire moltissimo"

di Giorgio Fedeli

“Mi dispiace tantissimo. Credo che per arrivare a compiere un simile gesto abbia sofferto davvero tantissimo. E questo fa soffrire molto anche me e tutta la comunità che rappresento”. Con queste poche parole il sindaco di Monte Vidon Combatte, Gaetano Massucci, saluta per l’ultima volta un suo concittadino che oggi pomeriggio, intorno alle 16,30, è stato trovato senza vita nella sua residenza. Per i carabinieri di Petritoli, per i sanitari del 118 e dunque anche per il sindaco Massucci, infatti si è trattato di suicidio.

Raccolto l’sos, sul posto sono arrivati infatti i sanitari del 118 di Montalto Marche e l’automedica della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare. Ma purtroppo per quell’uomo, di circa 40 anni, originario dell’est Europa, non c’era ormai più nulla da fare. La salma, non avendo la vittima parenti in Italia, è stata affidata al primo cittadino che, appresa la notizia, è uscito dal lavoro e si è precipitato sul luogo della tragedia.