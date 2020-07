TRAFFICO - Istanza di dissequestro dei due viadotti autostradali nelle Marche sud. Ad annunciarlo in un post è il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. "Se l'istanza verrà accettata si potranno riaprire due corsie".

Se il Gip di Avellino dovesse accogliere l’istanza, in breve tempo, nel giro di pochi giorni, sarebbe possibile riaprire entrambe le corsie “seppur ristrette” chiarisce ancora Calcinaro. Questo pormetterebbe di alleggerire il traffico sulla Statale Adriatica che negli ultimi due fine settimana ha letteramente mandato in tilt la viabilità in particolare a Porto San Giorgio dove si sono registrate code chilometriche da nord a sud. L’istanza contiene peraltro un progetto elaborato dalla Società Autostrade e validato nelle ultime ore dal Ministero dei Trasporti sollecitato a più riprese anche dai vertici regionali. Potrebbe essere questa la carta vincente per ridare un pò di fiato anche ai tantissimi cittadini che risiedono lungo la Statale. Una volta riaperte entrambe le corsie, resterebbero ancora i rallentamenti per i lavori in corso nelle gallerie che dovrebbero però chiudersi entro la fine del mese.

