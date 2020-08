FERMO/PORTO SAN GIORGIO - Il direttore di Area vasta 4: "Invitiamo tutti a non abbassare la guardia, il nostro lavoro non finisce, abbiamo ancora altri campioni da processare. La sanità pubblica sta lavorando nel rispetto del proprio ruolo istituzionale a garanzia del benessere della collettività"

“Anche i 94 tamponi eseguiti in via Leti nel pomeriggio del 20 agosto risultano negativi”. E’ la bella notizia diffusa nel tardo pomeriggio di oggi dal direttore di Area vasta 4, Licio Livini in merito ai tamponi legati alla festa del 14 agosto scorso al Tucano’s, dove è stato presente un positivo. Con i 94 negati del 20 salgono quindi a 300 i negativi, il 100% degli analizzati.

“Da lunedì 18 agosto, giorno in cui siamo venuti a conoscenza della situazione, ad oggi sono state attivate, attraverso la straordinaria disponibilità del personale sedute pomeridiane integrative e dedicate; Istituto Zooprofilattico Marche Umbria ha processato, in aggiunta al lavoro di routine, tutti i tamponi consegnati in meno di 12 ore; in questi tre giorni sono stati contattate telefonicamente circa 950 persone e dopo un pre-test anamnestico e di richiesta appropriata, sono state organizzate le chiamate per l’esecuzione del tampone. La disponibilità del personale sanitario ed il grande afflusso di autocertificazioni dei giovani cittadini, ci ha permesso di fare tutto il possibile per organizzare risposte celeri ed appropriati a vantaggio della tutela della salute della nostra comunità. Invitiamo tutti a non abbassare la guardia, il nostro lavoro non finisce, abbiamo ancora altri campioni da processare. La sanità pubblica sta lavorando nel rispetto del proprio ruolo istituzionale a garanzia del benessere della collettività ; rimane ad altri organismi il compito di esercitare ogni debita azione pur di far rispettare le regole, ma sono sempre necessari comportamenti corretti e responsabili per tutelare noi stessi e gli altri”.