Si svolgerà oggi, alle ore 17, nella sala Leopardi dell’hotel Astoria di Fermo, la cerimonia di premiazione dei vincitori, poeti e scrittori della sesta edizione del premio letterario ‘Città di Fermo’, promosso dalla Libera Associazione Culturale Armonica-Mente, con il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fermo, dell’Arcidiocesi di Fermo e con la collaborazione dell’Associazione Culturale GueCI di Rende (CS).

Il pomeriggio inizierà con i saluti del presidente del Premio Nunzia Luciani (Presidente Armonica-Mente) e del Presidente di Giuria per le sezioni A, B, C e D (poesia in lingua italiana, poesia religiosa, in dialetto e lettera aperta) Susanna Polimanti. A seguire l’anteprima artistico-musicale con il maestro Eleonora De Angelis al pianoforte, la declamazione delle opere e la premiazione dei testi vincitori.