Elezioni comunali , Ciaffaroni

sbanca con un 83,47%, riconfermato

alla guida di Montefortino

MONTEFORTINO - "E' un risultato importantissimo, inatteso. E quindi voglio ringraziare i miei concittadini. Ripartiamo col doppio delle forze, per i nuovi eletti e per quelli che da tempo mi sono al fianco in quest'avventura. Certo, il lavoro che ci attende sarà durissimo ma sicuramente non ci spaventa"

22 Settembre 2020 - Ore 15:01 ...