La boxe non si ferma:

sarà un week end all’insegna

dei Campionati Interregionali

PUGILATO - Sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle 16.30 e sul ring allestito all'interno della palestra Coni di Fermo, attesi 22 pugili in arrivo da Marche ed Umbria pronti a lottare per conquistare il pass valido per accedere ai successivi circuiti italiani assoluti. Appuntamento realizzato grazie all'impegno logistico della Nike del presidente Romanella

12 Novembre 2020 - Ore 14:31 ...