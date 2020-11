PUGILATO - Una due giorni a tinte tricolori quella vissuta sul ring allestito all'interno della palestra Coni di Fermo tra il pomeriggio di ieri e quello odierno, il tutto grazie al rinnovato impegno logistico della Nike del presidente Luciano Romanella. Ai vincitori degli incontri il pass per isuccessivi circuiti Italiani Assoluti

di Paolo Gaudenzi

FERMO –

Una due giorni carica di frizzante adrenalina sportiva.

La boxe è riuscita nuovamente a mettere al tappeto il Covid perché, con il rigoroso rispetto delle prassi sanitarie anti pandemia, nel pomeriggio di ieri, sabato, e di quest’oggi, presso la palestra Coni di piazzale Tupini si sono sfidati i portacolori di Marche ed Umbria per le logiche valide il Campionato Interregionale delle due regioni, passaggio che ha fornito ai vincitori di ogni match l’accesso al successivo e prestigioso Campionato nazionale Assoluti,

Il tutto grazie all’importante supporto organizzativo della Nike Fermo del presidente Luciano Romanella, sodalizio lesto ad intercettare, ancora una volta, un appuntamento di caratura nazionale per realizzare così in terra fermana la fase di selezione per l’epilogo stagionale a tinte tricolori.

Con l’accesso consentito ai soli addetti ai lavori, dalle 16.30 di ieri il via delle prime sfide, come al solito a regalare forti emozioni, fino a sentenziare i successi di Antonio Gramaccini su Marco De Pascalis e di Davide Baglioni su Riccardo Mellozzi. A seguire, vittoria anche per Marcello Di Gennaro su Michele Borriello e di Leonardo Pulcini, che si è imposto su Alessandro Albertini.

Sempre sotto gli occhi attenti degli arbitri e commissari Elisa Pecorari, Sauro Di Clementi, Alberto Lupi e Cristian Regi, lo start delle danze si è ripetuto da metà del pomeriggio odierno domenicale, momento caratterizzato dai trionfi di Ario Guerra su Said Yacouba e di Yassine Maski su Elia Gironelli. Per walk over (avversario non presentatosi sul ring) il passaggio alle fasi nazional di Luca Di Loreto, da programma altrimenti a sfidare Leonardo Piangerelli.

Causa r.s.c. (nuovo modo di intendere il vecchio ko tecnico) l’interruzione del confronto tra Ervis Rukaj e Francesco Cacciapuoti, con quest’ultimo ad approdare quindi ai circuiti Assoluti. Stessa positiva sorte in quota ad Eros Seghetti, a battere prima del canonico stop alla fine della terza ripresa Alberto Federico Rosati, avversario colpito implacabilmente all’arcata sopraccigliare destra e perciò stoppato inevitabilmente dall’intervento medico.

