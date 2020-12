Covid nelle Marche: i nuovi positivi

sono 476, nel Fermano 67 casi

Nella nostra regione 7 decessi

VIRUS - I positivi sono 476 nel percorso nuove diagnosi (103 in provincia di Macerata, 101 in provincia di Ancona, 124 in provincia di Pesaro-Urbino, 67 in provincia di Fermo, 65 in provincia di Ascoli Piceno e 16 da fuori regione)

