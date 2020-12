SERIE D - Roboante 2-4 in casa della Vastese per la truppa rossoblù, a chiudere l'anno solare con l'impresa corsara nell'anticipo di torneo. Porto Sant'Elpidio chiamato domani alla sfida interna contro il Pineto: urgono punti per una repentina inversione di tendenza dopo i recenti ko patiti contro Atletico Terme Fiuggi e Real Giulianova

di Paolo Gaudenzi

VASTO (CH) – Importante vittoria esterna dei rossoblù quella maturata nel primo pomeriggio odierno nell’anticipo del sabato.

La truppa di Eddy Mengo ha avuto ragione dei padroni di casa della Vastese, regolati con un tonico poker.

Ottimo viatico per salutare il 2020, lavorare nel migliore dei modi durante la pausa natalizia, e riprendere con le sfide di quarta serie il 6 gennaio, momento in cui, di trasferta in trasferta, i montegiorgesi saranno attesi all’interno dell’impianto maceratese “Della Vittoria” di Tolentino.

IL TABELLINO

Le formazioni di partenza

VASTESE 2: Di Rienzo, Solimeno, Diallo, Cardinale, Di Filippo, Altobelli, Logoluso, De Angelis, Martiniello, Calabrese, Berdardi. A disposizione: Abazi, Gentile, Colantuono, Sansone, Di Prisco, Meola, Martinez, Sorgente, Corcione. All. Massimo Silva

MONTEGIORGIO 4: Marani, Tempestilli, Montanaro, Omiccioli, Ficola, Gnaldi, Pampano, Mantini, Albanesi, Cuccù, Zancocchia. A disposizione: Renzi, Perini, Cichella, Marziali, Mandolesi, Santoro, Cernetti, Milozzi, Majas. All. Eddy Mengo

RETI: 41′ e 64′ (rig.) Cuccù, 46′ autorete Altobelli, 50′ (rig.) e 56′ Martiniello, 62′ Pampano

ARBITRO: Dario Duzei di Castelfranco, assistenti Angelo Spoletini di Rieti e Vicraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia

LA CRONACA

Marani in porta, tipica linea difensiva con Tempestilli e Montanaro sugli esterni, Ficola e Gnaldi centrali. Classica e rodata regia affidata in mediana ad Omiccioli, con Mantini e Zancocchia piazzati ai suoi lati. Compiti di scardinare le resistenze vastesi in quota al tridente rappresentato dalla coppia Pampano–Cuccù sostenuta da Albanesi.

Vantaggio rossoblù che giungeva a ridosso della fine della prima frazione di gioco grazie alla repentina traduzione in rete di una palla respinta e vagante in area locale da Cuccù. Raddoppio giunto lesto ad inizio di ripresa, con l’autogol di Altobelli a deviare nella propria porta un traversone ancora di Cuccù. La reazione della Vastese, colpita in poco tempo dai due metaforici pugni montegiorgesi, non si faceva attendere, tanto che Martiniello ricuciva subito lo strappo, dapprima su calcio di rigore, poi pareggiando i conti con un’inzuccata efficace. Emozioni finite? Al contrario, Omiccioli disegnava un ghiotto tracciante calciato di volè dal “solito” Cuccù, Di Rienzo miracoleggiava ma Pampano era pronto al tap in del 3-2. Infine, due calci di rigore. Albanesi irrompeva in area e veniva affondato irregolarmente, spianando la strada al tiro vincente dagli undici metri di Cuccù, per la quarta rete fermana di giornata (doppietta personale). Alla ricerca del tutto per tutto la Vastese si catapultava in avanti con Diallo, a calamitare su di se il penalty calciato da Calabrese. Nel coro trionfale di giornata ecco però anche il contributo dell’estremo Marani, implacabile nel sbarrargli lo specchio di porta.

PORTO SANT’ELPIDIO – Vigilia di campionato, invece, in casa Altetico. I biancoazzurri sono infatti attesi domani dal lanciato Pineto, viaggiante a quota 11 punti con la zona play off, dunque, nel mirino dopo sette partite disputate, una in più degli adriatici di provincia.

Non è certamente l’ora per analizzare con pertinente cognizione di causa i trend dello scampolo di stagione transitato, soprattutto in considerazione di una classifica deficitaria, con diverse partite rinviate ed al momento non recuperate a causa dell’emergenza Covid, ma urge una repentina inversione di tendenza dopo le ultime due sconfitte consecutive rimediate nelle altrettante sfide disputate nei giorni scorsi.

Riferimento alla sconfitta domenicale per 3-0 in casa dell’Atletico Terme Fiuggi ed allo 0-2 pagato caro mercoledì scorso, con il recupero riportato in Abruzzo dai giallorossi del Real Giulianova. Da non fallire dunque il match che troverà il fischio d’inizio domani, alle 14.30, sul fondo del “Ferranti“. Arbitrerà Gianluca Martino di Firenze, assistito da Lorenzo Dario Puccini di Pontedera e Yossin Francesco Pacheco di Firenze.

