Covid, 15 morti nelle Marche:

tra le vittime due anziani di Porto Sant’Elpidio

IL BOLLETTINO del Servizio sanità – I decessi di pazienti affetti da Coronavirus, dall'inizio della pandemia, nella nostra regione salgono a 2.752

8 Aprile 2021 - Ore 20:54 ...

Covid: due nel Fermano, 15 nelle Marche. È il dato dell’ultimo Bollettino del Servizio sanità sui decessi legati alla pandemia. Nell’Anconetano sono morti una 74enne di Ancona, un 86enne di Ostra, una 87enne di Osimo e una 96enne di Camerano. Tra le altre vittime registrate nella regione un 84enne di Mercatello sul Metauro, un 95enne di Porto Sant’Elpidio, una 80enne di San Benedetto, un 80enne di Porto Sant’Elpidio, una 92enne di San Benedetto.

In provincia di Macerata non ce l’ha fatta una donna di 85 anni che aveva contratto il Covid in ospedale a Macerata (era ricoverata nel reparto di Cardiologia dove c’è stato un focolaio). La donna si è spenta all’ospedale di Camerino, un uomo di 85 anni di Tolentino, una 76enne di Macerata, una 86enne di Recanati e un 86enne di San Severino. Tutti con patologie pregresse.