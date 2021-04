Copagri Marche e l’uso dei droni, il webinar sulla sfida dell’agricoltura 4.0

WEBINAR in programma per domani con Gallinella, Viviani, Patassini e Carloni. Bernardini: "Avanti con Pdl innovative per sfruttare tutte le possibilità offerte dalle nuove tecnologie in agricoltura"

22 Aprile 2021 - Ore 11:35 ...

“I recenti orientamenti comunitari in materia di sostenibilità e di conversione ecologica si traducono sempre più spesso in una decisa spinta verso la ricerca e l’innovazione, in tutte le forme nelle quali possono venire declinate; tra queste figura senza ombra di dubbio l’agricoltura 4.0, ovvero l’evoluzione del concetto di agricoltura di precisione, utilizzato per definire interventi mirati ed efficienti in campo agricolo tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, quali ad esempio la blockchain e l’utilizzo dei droni”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Marche Giovanni Bernardini alla vigilia del webinar “La sfida dell’agricoltura 4.0: dialogo a partire dalla Proposta di Legge sull’uso dei droni in agricoltura”, che si terrà domani, venerdì 23 aprile, a partire dalle ore 15:00 sulla piattaforma zoom.

“Riteniamo quindi fondamentale che il comparto primario abbracci con sempre maggiore convinzione le sfide della ricerca e dell’innovazione, sfruttando tutte quelle possibilità offerte dalle nuove tecnologie; in tal senso, non possiamo che esprimere soddisfazione per i contenuti di provvedimenti normativi che vanno nella direzione di promuovere lo sviluppo dell’agricoltura 4.0, quali ad esempio la Pdl in materia di autorizzazione all’impiego sperimentale di aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività agricole per l’irrorazione aerea di prodotti fitosanitari, che sono certò saprà dare una positiva e sensibile accelerata alla diffusione di questa importante tecnologia”, aggiunge Bernardini.

Ai lavori, che saranno moderati dal presidente della Copagri Marche, Giovanni Bernardini, cui spetteranno inoltre l’introduzione e le conclusioni dell’incontro, interverranno il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati Filippo Gallinella, il capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura della Camera Lorenzo Viviani, l’onorevole Tullio Patassini, primo firmatario di una Proposta di Legge per l’utilizzo dei droni in agricoltura e il vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni. A rappresentare il punto di vista del mondo accademico e della ricerca saranno i contributi di Pamela Lattanzi, docente dell’Università degli Studi di Macerata, Antonietta La Terza, docente dell’Università degli Studi di Camerino e Sandro Nardi, del Servizio Fitosanitario Regionale Assam Marche.

Per partecipare al webinar, che sarà gratuito ed accreditato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche e dal Collegio dei Periti ed Agrotecnici Marchigiani, sarà necessario prenotarsi scrivendo a eventi@copagri.marche.it. L’iniziativa è promossa dalla Copagri Marche attraverso la sua società di servizi, l’Agenzia di Sviluppo Rurale, che è partner dell’innovativo Progetto S.f.id.a., ed è realizzata grazie al cofinanziamento del Psr Marche 2014-2020 misura 16.1.