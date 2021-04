Cna, Cognigni presidente ‘Turismo’ di Fermo e Quinzi confermato alla guida dello ‘zonale’ P.S.Giorgio

ASSEMBLEE proseguono in casa Cna al motto di 'Ripartire. Insieme'. Lorenzo Cognigni è il presidente di Cna Turismo, Alessandro Quinzi riconfermato alla guida del direttivo zonale Cna di Porto San Giorgio

La Cna di Fermo prosegue a passo spedito sulla strada del rinnovo degli organi associativi in vista dell’assemblea provinciale del prossimo 3 luglio. Lunedì 26 aprile, in occasione della partecipazione all’edizione 2021 di Tipicità, il presidente territoriale Paolo Silenzi ha annunciato il nome del nuovo presidente di Cna Turismo di Fermo: Lorenzo Cognigni, giovane imprenditore di Porto Sant’Elpidio, titolare di uno stabilimento balneare, è chiamato a rappresentare uno dei settori chiave dell’economia nostrana ma sicuramente tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria. Un comparto che chiede al Governo certezze: “per non compromettere l’imminente stagione estiva – ricorda Paolo Silenzi – è necessario che il Parlamento indichi una data precisa in cui termini il limite dell’orario serale delle aperture e degli spostamenti, tenendo conto dell’avanzamento della campagna vaccinale e del miglioramento del quadro epidemiologico. Una condizione fondamentale, questa, per far ripartire il turismo”.

Assemblea elettiva anche per il direttivo zonale Cna di Porto San Giorgio, che ritrova per il suo secondo mandato l’imprenditore Alessandro Quinzi, che sarà affiancato dal gruppo di lavoro composto da Luigi Silenzi, Carlo Bigioni, Gianluca D’Amato De Serpis, Pierpaolo Mazzaferro e Francesco Boccolini.

Questo cammino porterà l’associazione di categoria all’elezione dei direttivi zonali e dei portavoce di mestiere con i relativi gruppi di lavoro. In calendario dieci assemblee di unione, chiamate ad eleggere i portavoce di sedici mestieri (Orafi, Ho.Re.Ca., Acconciatori, Estetiste, Grafica e stampa, Edilizia, Imprese di pulizie, Calzature/pelletterie, Abbigliamento/Cappelli, Trasporto merci e persone, Impiantisti elettrici, Termoidraulici, Carrozzieri, Gommisti, Meccatronici, Tintolavanderie), quattro le assemblee dei gruppi di interesse (Cna Giovani, Impresa Donna, Turismo, Commercio), tre quelle zonali per il rinnovo dei direttivi Cna di Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio e della Zona Montana, a cui si aggiungerà l’assemblea della Cna Pensionati di Fermo.