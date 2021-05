Fessura apre a Civitanova e lancia la Capsule collection con Pepsi

FESSURA - Finalmente aperto il nuovo FLAGSHIPSTORE in piazza XX Settembre - angolo Via Conchiglia a Civitanova Marche. È uno spazio moderno, dedicato alle collezioni di sneakers fashion-tech, uomo donna e bambino

Finalmente aperto il nuovo FLAGSHIPSTORE in piazza XX Settembre – angolo Via Conchiglia a Civitanova Marche. È uno spazio moderno, dedicato alle collezioni di sneakers fashion-tech, uomo donna e bambino, che rispecchia per stile e design la filosofia del brand. È un CONCEPT STORE contemporaneo che si colloca nel cuore pulsante della città e della movida e si inserisce in un più ampio contesto che prevede una strategia di espansione retail in Italia e all’estero. Già disponibile la Capsule Collection FESSURA X PEPSI in edizione limitata con 3 modelli iconici realizzati in colori che sono una fusion perfetta dei due Brand.

Si potrà anche acquistare la linea CHANGE che è stata abbinata al programma TREEDOM per contribuire a rendere più VERDE il pianeta. Infatti acquistandola, ti verrà regalato un albero con il tuo nome che sarà piantato nel progetto agroforestale dell’azienda in Africa.

(Articolo promoredazionale)