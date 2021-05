Al via l’inoltro delle domande per borse lavoro e di ricerca

FERMO - Si aprono oggi i canali e le piattaforme on line per ambire alle decine di possibilità occupazional promosse dal Comune nell’ambito delle risorse Iti Urbani. Il primo giugno webinar formativo ed informativo, info e bandi sulla home page del sito istituzionale

Da oggi, 28 maggio, è possibile presentare le domande solo su piattaforma on line Siform per 38 borse lavoro, rivolte a soggetti disoccupati over 30 e 41 borse di ricerca, a soggetti disoccupati under 30, promosse dal Comune di Fermo, nell’ambito delle risorse del Por Fse 2014-2020 assegnate agli Iti Urbani “Fermo 0-99+”.

Entrambe, con conseguenti bonus assunzionali, si svolgeranno presso soggetti privati: imprese, studi professionali, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro che abbiano sede operativa nella Regione Marche. Le domande vanno presentate a solo ed esclusivamente sulla piattaforma on line https://siform2.regione.marche.it.

E’ necessario prima munirsi di Spid e e sottoscrivere il patto di servizio al Centro per l’impiego di Fermo. A partire dal 1 giugno, ogni martedì alle ore 11.00, sarà possibile partecipare, previa richiesta da inviare a centroimpiegofermo.gg@regione.marche.it (che fornirà poi il link per collegarsi), al webinar informativo sulle modalità di partecipazione e compilazione della domanda di borsa tenuto dagli operatori del Centro per l’Impiego di Fermo

Per tutte le informazioni è possibile scaricare l’avviso pubblico presso https://www.regione.marche.it/Entra-in Regione/Avvisi- Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/1920, consultare la sezione dedicata nell’home page del sito del Comune di Fermo www.comune.fermo.it contenente i due bandi, dove sono pubblicate anche le schede di manifestazione di disponibilità per i soggetti ospitanti le borse o chiedere all’ufficio politiche del lavoro del Comune di Fermo allo 0734/284408 – o alla mail sportelloeuropa@comune.fermo.it.

