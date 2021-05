Anthoni Silenzi conquista un ottimo secondo posto al primo ”Trofeo Sant’Egidio alla Vibrata”

CICLISMO - Il campione provinciale in carica, portacolori del team O. P. Bike di Sant'Elpidio a Mare, in terra d'Abruzzo ha centrato la piazza d'argento dietro al vincitore Lorenzo Ursella. Terzo gradino del podio per Lorenzo Pellegrini

31 Maggio 2021 - Ore 14:29 ...

SANT’ELPIDIO A MARE – Il campione provinciale (vedi l’articolo correlato) Anthoni Silenzi si è piazzato al secondo posto assoluto a Sant’Egidio alla Vibrata.

Il portacolori della O. P. Bike Sant’Elpidio a Mare è stato bravo ad interpretare il 1° Trofeo Sant’Egidio alla Vibrata, gara per la categoria Juniores, che si è disputato sulla distanza di 120 km.

La lotta per la vittoria finale si è risolta in volata con il successo ottenuto da Lorenzo Ursella (Bogo Molino-Rinascita Friuli) che ha preceduto Anthoni Silenzi (O. P. Bike) e Lorenzo Pellegrini (Valdarno Regia Congressi Seiecom).

Considerando la buona partecipazione e il valore dei tanti atleti al via, il secondo posto assoluto ottenuto da Silenzi è stato davvero un grande risultato che ha inorgoglito il presidente Stefano Offidani.

