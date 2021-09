Campo in fiamme nel quartiere Santa Vittoria, Vigili del Fuoco in azione

PORTO SAN GIORGIO - A poche ore dall'intervento di questa mattina in zona nord, vicino alla polisportiva Mandolesi e Via Marche, una nuova chiamata, sempre da Porto San Giorgio, è arrivata al centralino dei Vigili del Fuoco di Fermo

A poche ore dall’intervento di questa mattina in zona nord, vicino alla polisportiva Mandolesi e Via Marche, una nuova chiamata, sempre da Porto San Giorgio, è arrivata al centralino dei Vigili del Fuoco di Fermo. Questa volte le fiamme si sono sviluppate in un campo, anche qui di sterpaglie, in zona sud, più esattamente in Via Santa Vittoria non lontano dal Palasavelli.

Ancora una volta per i vigili del fuoco di Fermo è stata una corsa contro il tempo per evitare il diffondersi delle fiamme. Grazie all’intervento con due equipaggi la situazione è tornata rapidamente sotto controllo e l’incendio è stato spento.