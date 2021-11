Battistoni (FI): “Piena solidarietà al personale di VeraTv, oggetto di ripetuti atti intimidatori”

FERMO - "Alla direzione di VeraTv, ai suoi giornalisti ed a tutti i dipendenti la solidarietà mia personale e quella di Forza Italia"

1 Novembre 2021 - Ore 15:37 ...

“È inaccettabile ciò che sta accadendo ai lavoratori di VeraTv, alle prese con una serie di atti intimidatori verso i quali desidero esprimere ferma condanna”.

Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf e commissario regionale di Forza Italia Marche, a seguito del quinto atto vandalico subito in pochi mesi, a Fermo.

“Episodi di questo genere, come l’ultimo in ordine temporale avvenuto nella scorsa notte, che puntano a minare la libertà di informazione, sono gravi e vanno assolutamente fermati”. Scrive Battistoni, che prosegue: “Il dissenso non può mai sfociare in violenza e odio. Per questo auspico che le autorità riescano ad individuare i colpevoli e che la giustizia faccia il suo corso”.

“Alla direzione di VeraTv, ai suoi giornalisti ed a tutti i dipendenti – conclude il commissario regionale del partito azzurro -, la solidarietà mia personale e quella di Forza Italia”.