Crescono le richieste di vaccinazioni, l’Area Vasta 4: “Prenotazione raccomandata per una migliore gestione”

Crescono le richieste di vaccini, anche a seguito della riduzione a 5 mesi dell’attesa per la terza dose, e di conseguenza aumentano le attese al centro vaccinale di Fermo. Da qui le raccomandazioni dell’Area Vasta 4 che spiega: “Tenuto conto del consistente afflusso di utenti che si stanno recando al centro vaccinale di Fermo alla scuola don Dino Mancini di viale Trento negli ultimi giorni, si raccomanda alla cittadinanza intenzionata a ricevere la somministrazione anti Covid-19, sia per chi deve avviare il ciclo vaccinale, che per chi intende effettuare la terza dose, di effettuare la prenotazione”.

E’ possibile prenotare attraverso la piattaforma web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o contattando il numero verde 800009966. La prenotazione consentirà una gestione più ordinata degli utenti, evitando il prolungarsi dei tempi di attesa al punto vaccinale. È consigliato scaricare l’apposita modulistica, da presentare in fase di accettazione, al sito www.asur.marche.it