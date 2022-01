La neve torna a imbiancare il Fermano tra disagi alla circolazione e scatti mozzafiato ( Le Foto )

SINDACI in strada e al lavoro per verificare la circolazione stradale. Il transito di una perturbazione atlantica sta determinando un peggioramento del tempo anche sulle Marche, con il progressivo rinforzo della ventilazione e fenomeni anche a carattere nevoso anche a quote basse

9 Gennaio 2022 - Ore 18:47 ...

di Giorgio Fedeli

Le previsioni meteo l’avevano preannunciata. E infatti la neve non si è fatta attendere. Oggi pomeriggio un manto bianco ha iniziato a coprire le colline e le montagne del Fermano mentre sulla costa pioggia e vento. E i sindaci subito all’opera per organizzarsi per la pulizia delle strade e per verificare la sicurezza della circolazione sulle strade comunali di competenza. Da Montefalcone Appennino a Monterubbiano, da Monsampietro Morico a Montegiorgio e Falerone, fino a Fermo la neve è tornata a farsi vedere dopo le imbiancate del 29 novembre e dell’11 dicembre scorsi.

Nessuna grave criticità sul fronte circolazione stradale ma non sono pochi gli interventi a cui sono chiamati, in queste ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo per diversi automobilisti in difficoltà, rimasti bloccati con le loro vetture. In azione anche i primi spazzaneve.

La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato ieri alle 13 un avviso di condizioni meteo avverse, valido dalle 12 di oggi fino alla mezzanotte di lunedì 10.

Il transito di una perturbazione atlantica infatti sta determinando un peggioramento del tempo anche sulle Marche, con il progressivo rinforzo della ventilazione e fenomeni anche a carattere nevoso anche a quote basse.