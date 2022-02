Un delicato scontro salvezza, Montevarchi-Fermana: in palio ossigeno di classifica

SERIE C - Con il ritmo di gioco frenetico che caratterizza la frequenza di campionato nel mese corrente, i canarini di mister Riolfo transitano nuovamente per la vigilia di un match, precisamente quello da disputare domani, mercoledì 23 febbraio, con calcio d'inizio alle 18.00, in casa dell'Aquila toscana. Dopo il pari interno maturato contro il Pescara, la trasferta alle porte, contro una diretta concorrente appaiata a quota 26 punti, rappresenta un primo importante crocevia di stagione

22 Febbraio 2022 - Ore 17:01 ...

FERMO – Sono 22 i convocati di mister Giancarlo Riolfo per il match in programma domani, mercoledì 23 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 18.00 in casa dell’Aquila Montevarchi.

Dopo il pari per 1-1 maturato domenica scorsa all’interno del “Bruno Recchioni” al termine della sfida contro il Pescara (leggi l’articolo sotto correlato), i canarini scenderanno infatti in campo nel delicato scontro salvezza da disputarsi domani sull’erba dello stadio “Brilli Peri”.

Per l’impegno tornerà a a disposizione l’attaccante Ettore Marchi, che ha scontato il turno di squalifica mentre, a seguito del doppio giallo (con automatico cartellino rosso) rimediato nell’ultimo impegno, è stato fermato dal giudice sportivo, per un turno, Manuel Alagna. Alla vigilia del calcio d’inizio le squadre sono appaiate nei bassifondi della graduatoria a quota 26 punti: tornare dalla Toscana con dei punti è quanto mai provvidenziale per ossigenare il patrimonio di classifica e respingere l’assalto delle formazioni sottostanti per evitare di essere risucchiati ulteriormente nel cuore dei playout.

«Ritmo frenetico, con la quarta partita da disputare in pochi giorni – il pensiero del tecnico gialloblù, Giancarlo Riolfo, che rientra dopo un turno di squalifica, alla fine della rifinitura di quest’oggi -. Affronteremo un Montevarchi in salute, reduce dalla vittoria contro l’Ancona Matelica, squadra dotata di buoni giovani ed organizzazione. Noi siamo presenti, anche se, purtroppo, contro il Pescara a causa di nostre disattenzioni ed episodi ci è sfuggito un risultato migliore di quello che è stato nella realtà. Faremo leva sul nostro carattere e sulla nostra determinazione, elementi che hanno sempre delineato la Fermana recente. So cosa stanno facendo i ragazzi, come lavorano e quanto ci tengono ad ottenere la salvezza: un obiettivo da raggiungere il prima possibile».

La lista dei convocati. Portieri: 1 Ginestra, 22 Moschin. Difensori: 2 Rossoni, 3 Parodi, 6 Spedalieri, 14 Scrosta, 15 Giannò, 99 Blondett. Centrocampisti: 4 Urbinati, 8 Sangiorgi, 11 Bugaro, 18 Frediani, 20 Capece, 24 Mbaye, 25 Graziano. Attaccanti: 7 Marchi, 9 Cognigni, 16 Kyeremateng, 26 Molinaro, 29 Simonelli, 32 Tassi, 77 Pannitteri.

Articoli correlati: