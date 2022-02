“Le Papillon” e il suo Gluten Free sempre più Eccellenza della provincia: pizze bella da vedere, ottime da gustare e facili da digerire

Non solo un luogo dove mangiare un’ottima pizza, ma un mondo dove vivere un’esperienza sensoriale assolutamente straordinaria, unica e innovativa. Stiamo parlando della pizzeria “Le Papillon”, senza dubbio il posto giusto per assaporare deliziose pizze dalle farciture davvero originali, preparate anche con impasto ai cereali, integrale e senza glutine, e gustosissimi panini gourmet.

Il locale si trova ad Altidona, in via Cristoforo Colombo 12, e nel gennaio del 2020 è stato insignito del Premio di Eccellenza dalla prestigiosa guida “Peperoncino Rosso”. Un traguardo che ha riempito d’orgoglio la titolare Isabella Cataldi, il vero fulcro della creatività, dell’amore e della passione che dal 2010 ad oggi hanno condotto la pizzeria a diventare una delle più famose della provincia di Fermo. Isabella, infatti, è diventata un punto di riferimento per i pizzaioli delle Marche e non solo. «Puntiamo molto sulla preparazione dei pizzaioli, infatti, nel mio locale, ho il piacere di organizzare corsi di formazione offrendo le mie personali competenze di istruttore. Hanno una durata di circa quaranta ore, tra teoria e pratica, e sono riconosciuti a livello europeo. Dopo il diploma e l’attestato di specializzazione, non abbandoniamo i corsisti: continuiamo a seguirli fino a quando non sono pronti ad affrontare il mondo del lavoro» aveva spiegato la Cataldi in una nostra recente intervista a Radio Fermo 1.

Dietro questi importantissimi risultati c’è, però, molto lavoro. In primis la continua ricerca di nuove proposte culinarie e di ingredienti di qualità che possano raccogliere il consenso dei clienti, sia nuovi sia storici. Di fatto, ogni ingrediente utilizzato per la preparazione delle proposte del menù è scelto personalmente da Isabella Cataldi ed uno dei suoi punti di forza è rappresentato proprio dalla varietà dell’offerta, che si evince non solo dalla tipologia delle pizze proposte ma anche dagli impasti utilizzati. A “Le Papillon”, oltre alle pizze classiche, è possibile anche gustare pizze con farina di tipo 2 macinata a pietra, con farina ai cereali e con farina integrale. Inoltre anche gli intolleranti al glutine possono deliziarsi con le pizze sfornate dalla Cataldi.

A tal proposito, è stato introdotto nel menù una sezione dedicata alle pizze 100% Gluten Free realizzate in un apposito laboratorio per pizze senza glutine. «Abbiamo selezionato un mix di farine grazie al quale riusciamo ad ottenere un prodotto finale fragrante, friabile e perfettamente lievitato – spiega la Cataldi –. Chi soffre di celiachia sa fin troppo bene che non è affatto semplice proporre alimenti gluten free al 100% perché basta la minima contaminazione per rendere il cibo non più adatto agli intolleranti. Noi utilizziamo specifici mix di farine glute free, frutto di un’attenta selezione, lavoriamo gli impasti in ambienti specifici, dedicati esclusivamente alla pizza senza glutine, maneggiamo la pizza senza glutine con utensili che utilizziamo solo per essa e non la cuociamo mai in contemporanea con le pizze “normali” bensì in un forno apposito. Le pizze Gluten Free non sono pizze solo per celiaci – illustra la pizzaiola –. L’impasto senza glutine rende la nostra pizza ancora più digeribile mantenendo lo stesso gusto e la stessa fragranza di quella tradizionale, per questo è perfetta anche per chi non è intollerante al glutine ma vuole mantenersi leggero o provare qualcosa di nuovo». Nei fine settimana le pizze 100% Gluten Free sono sempre disponibili, mentre negli infrasettimanali è gradita la prenotazione.

Nel menù di “Le Papillon” altrettanto prelibati sono i panini gourmet farciti con hamburger preparati con carni selezionate e disponibili in molte varianti, i quali rappresentano un altro punto di forza dell’attività.

La Pizzeria Le Papillon è aperta dal martedì alla domenica dalle 19 a mezzanotte (lunedì chiuso). Per prenotazioni chiamare lo 0734-937198 o consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pizzerialepapillon/.

