Dopo 14 anni Alessandrini lascia la presidenza della Steat: «Qui ho trovato persone vere che non dimenticherò» ( Video )

FERMO - Nel tardo pomeriggio l'ormai ex presidente dell'azienda di trasporti pubblici ha rassegnato le proprie dimissioni in virtù della candidatura a sindaco di Sant'Elpidio a Mare: «Lascio un bilancio in sicurezza, conti in ordine ed una progettazione per Santa Lucia che partirà dai nuovi impianti del metano con una nuova cabina Enel. Non è stata un'esperienza lavorativa bensì di vita: ringrazio di cuore chi mi è stato vicino»

25 Maggio 2022 - Ore 19:14 ... Il saluto di Fabiano Alessandrini dopo le dimissioni da presidente della Steat

di Leonardo Nevischi

Occhi lucidi, voce rotta e un’emozione palpabile. Si è presentato così questo pomeriggio, Fabiano Alessandrini, che al parcheggio dell’ex stazione Santa Lucia in via Corridoni, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni da presidente della Steat, non prima di aver presentato le risultanze dell’ultimo bilancio consuntivo della Società per l’anno 2021.

«È stato un bilancio complesso perché quest’anno ci siamo dovuti rapportare con esigenze dettate dalla pandemia – ha esordito -. Tuttavia l’azienda si è fatta trovare pronta erogando un servizio preciso ed ottimale. Il merito è di un personale encomiabile ed anche del Prefetto, che è riuscito a tenere le fila tra noi, la scuola, la Regione e le forze dell’ordine».

«Sono emozionato nel presentare questo bilancio perché sarà l’ultimo dopo 14 anni: chiudo qui la mia esperienza – ha confessato -. Come da accordi con il presidente provinciale Michele Ortenzi, sarei rimasto fino all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e così è stato. Ringrazio il presidente per la fiducia che mi ha dimostrato in questi mesi: ci lega un’amicizia eccezionale. Oggi si chiude un percorso impegnativo che non è stato solo lavoro, bensì un’esperienza di vita. Ringrazio le persone che mi hanno accompagnato in questi 14 anni: dai dirigenti, in primis Pino Rutolini storico direttore con cui ho percorso gran parte della strada, ma anche i dipendenti con i quali ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo sempre trovato le soluzioni per far crescere questa azienda. Se la Steat oggi è un modello il merito è di tutti. Ringrazio di vero cuore, mi rimarranno tutti dentro. A partire dall’ultimo Cda perché quando si amministra la cosa pubblica ci sono momenti in cui non è facile prendere delle decisioni e, forse, le più semplici sono quelle che si sono rivelate le più complicate ed in certi momenti le spinte che hanno messo a dura prova il nostro carattere sono state forti: mi riferisco alla vicenda dell’acquisto del deposito di Santa Lucia, dove abbiamo avuto molte persone contro, ma abbiamo agito per il bene dell’azienda. Nella vita ci sono ominicchi, mezzi uomini, quaquaraquà e uomini: qui ho trovato persone vere appartenenti all’ultima categoria» puntualizza Alessandrini citando lo scrittore Leonardo Sciascia.

«Comunque mi dimetto con una progettazione già pronta per questo deposito che riguarda i nuovi impianti del metano con nuova cabina Enel e la ristrutturazione della vecchia stazione per riportare tutti gli uffici qui. La strada è tracciata – seguita -. Il bilancio è stato messo in sicurezza: abbiamo accantonamenti per circa 800 mila euro che mette l’azienda al sicuro da emergenze impreviste e dai vari rischi legati ai ristori della regione Marche. I dati sono positivi ed incoraggianti anche per gli aumenti degli incassi ed il noleggio della granturismo. I nostri 120 dipendenti possono stare tranquilli. Sono stati fatti passi importanti e per giunta stiamo rinnovando anche il nostro parco mezzi che attualmente ne conta 125».

E ora? Le dimissioni di Alessandrini sono immediate, ma comunque l’incarico sarebbe terminato con l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. Sarà proprio questa, il prossimo 13 luglio, ad eleggere il nuovo presidente, ma il Cda dovrebbe rimanere invariato. Intanto a salutare e ringraziare Alessandrini è arrivato anche il sindaco Paolo Calcinaro, suo grande amico con il quale condivide la passione per la bicicletta, nonché vice presidente della Provincia: «Ringrazio Fabiano per il lavoro svolto in questi 14 anni e per il grande impegno profuso».