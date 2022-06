Presentato il quarto concorso fotografico Gaia, quest’anno il tema è “U4 Nature-Difendi il tuo mondo”

PORTO SAN GIORGIO - Ieri pomeriggio allo chalet Nomad, alla presenza del sindaco Vesprini e dell'assessore fermano Cerretani, la presentazione dell'evento. Diverse le novità in programma per quest'anno

Presentato ieri allo chalet Nomad di Porto San Giorgio il quarto concorso fotografico ‘Gaia’ alla presenza di numerosi amici, del neoeletto sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini e dell’assessore al Turismo di Fermo, Annalisa Cerretani, che hanno voluto portare il loro saluto e plauso. Tra i presenti anche l’ex vicesindaco Francesco Gramegna.

L’associazione culturale ‘Sempre Gaia’, organizzatrice dell’evento è nata con scopo di diffondere l’amore verso tutte le forme d’arte specie tra i giovani con un particolare occhio alla fotografia, tanto cara a Gaia Roganti, (scomparsa nel 2019 in un tragico incidente stradale) da cui ne prende il nome e, come ha ribadito ieri il suo presidente, «di unire le persone ed i loro mondi, cosa riuscita ieri».

«L’anno scorso l’evento – ricordano gli organizzatori – ha raggiunto la pubblicazione, via Facebook, di ben 1300 scatti. Il tema di quest’anno è “U4 Nature – Difendi il tuo mondo”. Dal 1 luglio al 7 agosto si potrà inviare il proprio scatto sul profilo del Concorso che vanta il Patrocinio e la compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche e del Comune di Porto San Giorgio.

Alla serata finale prevista per domenica 21 agosto presso Rocca Tiepolo ci sarà anche l’animazione per i più piccoli di Michela Tico Taco, e dopo la premiazione dei vincitori del concorso, un concerto del cantautore Arturo Fracassa.

Diverse novità in calendario abbinate al concorso: il primo festival della Fotografia di Porto San Giorgio. Dal 24 al 21 agosto si potranno ammirare esposizioni di mostre fotografiche personali presso i bar della città, gustando aperitivi o colazioni. Il 16 e il 19 agosto presso la Sala Castellani in Porto San Giorgio, workshop fotografici, rispettivamente condotti da Michele Mobili e Maurizio Marcaccio, ai quali si può aderire prenotandosi al 346-7606800. Infine, in collaborazione con la Fototeca provinciale di Fermo si svolgerà il 20 agosto, a Riva Fiorita, una serata dedicata al compianto Mario Dondero che disse: “Non è che a me le persone interessino per fotografarle, mi interessano perché esistono. Diversamente, il fotogiornalismo sarebbe soltanto una sequenza di scatti senz’anima”». Per info: info@sempregaia.