Premio Guzzini alla Ciriaci, Battistoni: «Azienda esempio di eccellenza territoriale»

AZIENDE - Il sottosegretario al Mipaaf e commissario regionale di FI: «Il lavoro del salumificio Ciriaci è un fulgido esempio di come la perseveranza nel perseguire obiettivi di eccellenza e qualità, nel medio e lungo periodo, paghi sempre»

3 Luglio 2022 - Ore 11:04 ...

«Esprimo il mio più sincero apprezzamento per l’attribuzione, avvenuta il primo luglio a Recanati, del “Premio Guzzini 2022” a Graziella Ciriaci , direttrice amministrativa del salumificio Ciriaci di Ortezzano». Così in una nota Francesco Battistoni, sottosegretario al Mipaaf e commissario regionale di Forza Italia Marche

«Si tratta di un riconoscimento importante, voluto dall’Unione cristiani imprenditori dirigenti, che Graziella, insieme alla sua famiglia, ha ampiamente meritato per i tanti anni di attività imprenditoriale all’insegna della crescita, e con lo sguardo rivolto sempre al territorio ed alla sua salvaguardia. Il lavoro del salumificio Ciriaci è un fulgido esempio di come la perseveranza nel perseguire obiettivi di eccellenza e qualità, nel medio e lungo periodo, paghi sempre. A Graziella i miei complimenti per questo risultato, che testimonia, ancora una volta, la sua straordinaria dote manageriale, grazie alla quale si sta facendo strada su tutto il territorio nazionale».