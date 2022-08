Palio dell’Assunta, Salasso e Zamura portati in trionfo da Campiglione. Calcinaro: «Grazie a tutti, ora al lavoro per l’edizione 2023»

FERMO - In programma per domani alle 21.30 in piazza del Popolo, vista la grande richiesta e apprezzamento da parte del pubblico, l’Arrivo di Bianca Maria Visconti, con lo spettacolo di alfieri e musici della Cavalcata dell’Assunta.

16 Agosto 2022 - Ore 11:18 ...

Campiglione ha vinto il Palio dell’Assunta 2022 con il fantino Alberto Ricceri, detto Salasso, su Zamura. Questo l’esito della corsa che si è tenuta nel giorno della Patrona di Fermo, la Vergine Maria Assunta, sul percorso cittadino che da piazza Ostilio Ricci porta a tagliare il traguardo di viale Vittorio Veneto.

Zamura, con i colori giallo neri di Campiglione, è arrivata per prima davanti a Torre di Palme, Molini Girola, Capodarco e Fiorenza, nella batteria finale.

«Mossiere del Palio 2022 Davide Busatti, per la quinta volta alla mossa a Fermo; la giuria di arrivo – ricordano dalla Cavalcata – era composta dal presidente Stefano Chiodini e dai giudici Luigi Rocchi e Roberto Simoni. Ad assistere al Palio numerose autorità, tra cui il prefetto Vincenza Filippi, l’Assessore Regionale Guido Castelli, l’Onorevole Mauro Lucentini, il Presidente della Provincia Michele Ortenzi, e alte cariche delle Forze dell’Ordine. Festa grande in piazza per i contradaioli di Cristian Malloni, priore di Campiglione, che hanno issato al cielo il drappo dipinto da Ermanna Seccacini».

«Ringrazio davvero tutti: i contradaioli, i tifosi, i turisti, i visitatori e i fermani, oltre ai vice presidenti Monteriù e Montelpare e il vicesindaco Torresi. Da domani si inizia a lavorare all’edizione 2023», ha detto il sindaco Paolo Calcinaro durante il pomeriggio trascorso sul percorso di gara, tra il corteo storico e la corsa al Palio.

CONSEGNA DELLA GIUBBA E PONTIFICALE

La mattina del giorno dell’Assunta a Fermo è iniziata con la cerimonia di consegna della giubba ai fantini, novità introdotta quest’anno, momento che è già entrato nei cuori dei contradaioli.

A seguire, il solenne pontificale nel quale l’Arcivescovo di Fermo, Monsignor Rocco Pennacchio, ha ripercorso i contenuti teologici del dogma dell’Assunta, proclamato con una bolla di Pio XII settanta anni fa: «Prima c’era una devozione popolare sincera verso la Madonna – ha ricordato – ma la bolla papale ci invita, guardando all’esperienza di Maria, a sentirci ancora più parte della Chiesa e che riafferma il valore della vita umana».

REPLICA

In programma per domani alle 21.30 in piazza del Popolo, vista la grande richiesta e apprezzamento da parte del pubblico, l’Arrivo di Bianca Maria Visconti, con lo spettacolo di alfieri e musici della Cavalcata dell’Assunta.

RIBALTA NAZIONALE

Da non perdere la ribalta nazionale di sabato 20 agosto, a partire dalle 18.25 su Rai Tre (canale nazionale), con la differita della corsa e uno speciale di circa 30 minuti sulla Cavalcata a cura della TGR Marche.

ESTRAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI

1° 4447

2° 2945

3° 6234

4° 0352

5° 6769

6° 4591

7° 5522

8° 4071

9° 2100

10° 4025