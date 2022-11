Reintegro dei sanitari no vax, in Av4 tornano al lavoro in tre. Nel week end 182 vaccinati anti-Covid e 64 contro l’influenza

FERMANO - Si tratta di due medici e un infermiere. Sabato mattina, al punto vaccini di Montegranaro, risultavano 120 prenotazioni. In mattinata si sono sottoposte a vaccinazione 198 persone. Di queste, in 54 hanno richiesto il vaccino antinfluenzale. Le restanti l'anti-Covid. Nel pomeriggio, invece, dagli iniziali 27 prenotati, sono stati inoculati 48 vaccini: 38 anti-Covid e 10 contro l'influenza.

Sono due medici e un infermiere i sanitari che, a seguito della decisione del governo Meloni di reintegrare i sanitari no vax da ieri, possono tornare al lavoro. Il governo ha infatti deciso, nel suo primo Consiglio del Ministri, di reintegrare da ieri, in anticipo rispetto alla data inizialmente fissata del 31 dicembre, i sanitari che durante la pandemia hanno deciso di non sottoporsi a vaccinazione, con la conseguente sospensione. Nelle Marche parliamo di 28 infermieri e cinque medici.

A Fermo, si diceva, possono tornare a vestire i panni da sanitari, un infermiere e due medici. Pochi, in effetti, rispetto al totale dei loro colleghi che, invece, o convintamente o storcendo il naso, si sono sottoposti a vaccinazione. Ma in queste ore, proprio tra alcuni dei colleghi vaccinati, sta prendendo corpo la richiesta di reintegrare i no vax in posti che non siano a contatto diretto con pazienti fragili.

Resta comunque l’obbligo di indossare la mascherina, almeno fino al 31 dicembre, in strutture sanitarie e Rsa.

Nelle ultime ore nelle Marche si sono contati 985 nuovi contagi con nove ricoveri in meno e tre deceduti.

E continua la campagna di vaccinazione. Sabato mattina, al punto vaccini di Montegranaro, risultavano 120 prenotazioni. In mattinata si sono sottoposte a vaccinazione 198 persone. Di queste, in 54 hanno richiesto il vaccino antinfluenzale. Le restanti l’anti-Covid. Nel pomeriggio, invece, dagli iniziali 27 prenotati, sono stati inoculati 48 vaccini: 38 anti-Covid e 10 contro l’influenza.