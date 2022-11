Vittoria domestica per le Spartan Queens: domate le portacolori degli Amatori Torre del Greco

SERIE A - Le rugbiste veregrensi, nel massimo circuito italiano della disciplina al femminile, sul fondo jesino hanno avuto la meglio delle campane, vincendo in rimonta per 26-17 e consolidandosi nei piani nobili della classifica

14 Novembre 2022 - Ore 17:00 ...

MONTEGRANARO – Le Spartan Queens Team Marche non finiscono di stupire. La matricola regionale, con base nella città fermana della calzatura, si è affermata tra le mura amiche consolidandosi nei piani nobilissimi della graduatoria del Girone C della Serie A femminile di rugby.

Nella gara casalinga svolta ieri, domenica 13 novembre sul fondo di Jesi, la compagine a traino veregrense ha sovvertito il pronostico della vigilia avendo la meglio del forte avversario rappresentato dagli Amatori Torre del Greco. Campane che, sulla carta, si presentavano in terra marchigiana forti di un gioco spumeggiante, caratterizzato da ben 70 punti realizzati nei due incontri disputati, contro gli zero subiti. Un biglietto da visita confermato dalla meta realizzata dopo appena 6′ di gioco, con tanto di trasformazione mandata a bersaglio valsa il repentino 0-7.

Niente panico in quota alle ragazze guidate da coach Fabrizio Ciavatta, con la gara che nonostante lo strappo corsaro iniziale rimaneva combattuta a centrocampo, tanto che le due squadre facevano fatica ad avvicinare la linea di meta. Al 21′ però montegranaresi a meta con Alice Quintavalle, e calcio realizzato comodamente dalla specialista Lucrezia Mogetta per il 7 pari. Sul finire del primo tempo, però, nuovo centro delle campane, ad allungare così sul 7-12. Nella ripresa, invece, l’implacabile cambio di passato griffato Spartan Queens, con il pronto intercetto a metà campo ad innescare la volata verso la meta di Lucrezia Mogetta, a trasformare il seguente calcio per il sorpasso a quota 14. Un punteggio prontamente superato da Torre del Greco, squadra a confezionare la meta del 14-17.

A metà di frazione il definitivo timbro sul match, con vettore di marca regionale appostato dal carattere delle marchigiane (rinvigorito dall’ingresso nella contesa di pronte forze fresche) a segnare definitivamente il confronto. Meta firmata quindi da Giulia Zallocco, tra le più incisive realizzatrici della squadra, con la successiva realizzazione del susseguente calcio da parte dell’implacabile Mogetta e si palesava pertanto il 21-17. Speranze di rimonta corsare definitivamente affossate da Lamya Eddaoudi, tra le più giovani della rosa, a suggellare il punteggio con una meta di potenza e carattere per il 26-17 finale. “Tecnicamente le Spartan Queens hanno evidenziato un’ottima tenuta atletica, una buona compattezza in tutti i reparti ed altrettanta determinazione messa in mostra da tutte le ragazze che sono entrate in campo – il commento a fine gara da parte dei dirigenti montegranaresi -. C’è ancora molto da lavorare sui punti d’incontro e sulle touches, bene anche la mischia che ha retto il gioco delle forti atlete partenopee. Aspettiamo ora tutti gli appassionati alla prossima gara, fissata per domenica 11 dicembre, con le All Reds Roma che ci affronteranno sul campo di Ancona”.

