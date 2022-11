Spartan Queens corsare, espugnata Ragusa: il viaggio in vetta alla classifica continua

SERIE A - Le portacolori regionali nel massimo circuito rugbystico italiano, con base operativa a Montegranaro, domenica scorsa hanno piazzato il blitz in trasferta, con il perentorio 10-22 imposto alla padrone di casa siciliane. Un successo che contribuisce a mantenere al top della graduatoria la giovane selezione marchigiana

1 Novembre 2022 - Ore 01:36

MONTEGRANARO – Le Spartan Queens Team Marche, dopo la sosta osservata nel penultimo fine settimana di ottobre quale pausa di campionato, sono ritornare a battagliare sui campi della Serie A femminile.

Domenica scorsa, infatti, suggestiva quanto emozionante trasferta in quel di Ragusa per le giovani promesse del rugby in rosa, culminata con il successo esterno imposto in maniera perentoria alle padroni di casa siciliane. Netto il risultato finale, quotato 10-22, frutto delle mete messe a segno nel primo tempo da Lucrezia Mogetta, che però non realizzava il successivo calcio di trasformazione, Giulia Zallocco a schiacciare tra i pali ma con l’errore dal calcio di Mogetta e Michela Viozzi, con calcio finalmente realizzato dalla specialista Mogetta. Nel secondo periodo di sfida meta di potenza firmata Ilenia Marchegiani, la più giovane della squadra, vero talento anconetano nel giro della Nazionale Under 19.

“Abbiamo avuto la meglio al termine di una partita difficile, condizione dovuta alla tenacia ed alla buona prestazione sfoderata dalla compagine siciliana – l’analisi a fine gara del vice allenatore, Gianluca Cappella -. Le nostre ragazze hanno riscontrato qualche difficoltà nel gestire la fase offensiva, e non si sono espresse al meglio delle loro capacità. Sicuramente in tutto ciò ha pesato non poco la lunga e faticosa trasferta, nonché la combattività delle avversarie. Nonostante ciò le Spartan Queens sono uscite con il bottino pieno dal campo di gara, perché l’aggressività e la determinazione le hanno accompagnate per tutti gli 80 minuti di gioco”.

Da sottolineare la buona prestazione del pacchetto di mischia, a mettere sempre in atto la soluzione vincente nelle molteplici contese frutto della partita. Bene anche la touche che, dopo un errore iniziale, ha controllato agevolmente la ripresa del gioco senza incorrere in pericolose sviste. Del tutto positiva, inoltre, la risolutezza delle atlete marchigiane a far sì che per tutto il secondo tempo il gioco rimanesse bloccato sul punteggio diventato ufficiale e definitivo al momento dei consuntivi.

Da migliorare, però, la fase di trasformazione dei calci dopo la meta, con una solta trasformazione realizzata sui diversi tentativi a palesarsi durante la gara. Alcune imprecisioni nei passaggi e, soprattutto, la eccessiva ricerca dei punti d’incontro non macchiano però quanto di positivo visto nell’arco del pomeriggio domenicale ragusano, nel complesso si sono infatti riscontrate tante buone trame di gioco. Dal punto di vista fisico, invece, non c’è stato confronto: le marchigiane sono state superiori alle avversarie, che hanno subito in tutti i settori del campo la forza e la velocità delle ragazze griffate Spartan Queens Team Marche.

Il punteggio premia così al massimo plausibile la compagine marchigiana, che ora viaggia con cinque punti in classifica e consente, dopo tre gare, di rimanere al vertice della stessa graduatoria. “Aspettiamo tutti gli appassionati di rugby, vogliosi di sostenere le nostre ragazze, domenica 13 novembre alle ore 13:00 a Jesi, per assistere al secondo incontro casalingo, previsto contro il Rugby Torre del Greco”, le conclusioni dei dirigenti veregrensi.

