Tutti a lezione da “Le Papillon”: corsi di formazione per aspiranti pizzaioli alla pizzeria di Marina di Altidona

ALTIDONA - Oltre alla titolare Isabella Cataldi, la pizzeria paninoteca si è arricchita di due nuove istruttrici qualificate: Elena Morgera e Elisa Boccolini. Le due dipendenti hanno frequentato con successo la 18ª edizione del Corso Istruttori a Venezia presso la Sede dei Grandi Molini Italiani diventando "Master Istruttrici". «Puntiamo molto sulla preparazione dei pizzaioli e organizziamo corsi di formazione offrendo le nostre personali competenze di istruttrici»

È una donna caparbia, un’imprenditrice sempre alla ricerca dell’innovazione e un’istruttrice pizzaiola con i fiocchi. Stiamo parlando di Isabella Cataldi ma tutti la conoscono come Lorenza ed è la proprietaria della pizzeria paninoteca ‘Le Papillon’ di Marina di Altidona.

Il suo locale si trova in via Cristoforo Colombo 12 e come vi avevamo raccontato nei servizi precedenti (leggi articoli correlati) è un vero e proprio fiore all’occhiello della ristorazione marchigiana. Isabella Cataldi, nel 2010, dopo aver vissuto a Bologna per 25 anni, ha deciso di trasferirsi nelle Marche insieme alla sua famiglia e di lanciarsi in una nuova avventura rilevando un’attività ristorativa. Nei primi anni si trova a fare i conti con la sua inesperienza, ma poi con impegno, dedizione e diversi sacrifici decide di sporcarsi le mani di farina ed imparare a fare la pizza. Questo, però, non le basta, perché la sua determinazione e la voglia di avere un ristorante che possa distinguersi dalla concorrenza e fare il salto di qualità la spingono a frequentare una serie di corsi, a cominciare da quello per pizzaioli. Così nel 2018 approda alla Pizza News School a Venezia dove, con il Maestro Luigi Ricchezza alla sede dei Grandi Molini Italiani, si forma come istruttrice qualificata ricevendo il prestigioso attestato di “Master Istruttore”. Un riconoscimento che ha gettato le fondamenta per il successo della sua pizzeria e che, a dodici anni dall’apertura, l’ha resa un’eccellenza del territorio.

Ma Lorenza non è sola, al suo fianco ci sono insostituibili giovani collaboratori che ogni sera danno il loro preziosissimo contributo all’attività. Un’attività formata da un team molto unito e motivato, che lavora con entusiasmo alla continua ricerca della qualità del prodotto offerto e all’abbinamento degli ingredienti da proporre ai clienti. Ma non solo. Infatti, da qualche settimana la pizzeria paninoteca “Le Papillon” si è arricchita di due nuove istruttrici qualificate: Elena Morgera e Elisa Boccolini.

Le due dipendenti hanno frequentato con successo la 18esima edizione del Corso Istruttori a Marghera presso la Sede dei Grandi Molini Italiani diventando, proprio come Isabella, Master Istruttrici. «È stata una settimana ricca di appuntamenti dedicati alla pizza in tutte le sue versioni: classica, napoletana contemporanea, pala, teglia e senza glutine – hanno commentato le due ragazze -. Ci siamo confrontate con oltre 60 pizzaioli italiani ed europei che hanno preso parte all’evento per perfezionare le loro tecniche insieme ai tecnici e ai docenti esperti di Grandi Molini Italiani, coordinati dall’esperienza del maestro Luigi Ricchezza».

E questo rappresenta un ulteriore grande traguardo per “Le Papillon” perché adesso al suo interno può vantare ben tre istruttrici pizzaiole qualificate. «Puntiamo molto sulla preparazione dei pizzaioli, infatti, nel mio locale, ho il piacere di organizzare corsi di formazione offrendo le mie personali competenze di istruttore alle quali ora si aggiungeranno quelle di Elisa e Elena – ha sottolineato Isabella Cataldi -. Abbiamo costituito un team che è il segreto del nostro successo».

I corsi per Aspirante Pizzaiolo partono da un corso base della durata di 40 ore. I corsi sono teorico-pratici e, sebbene vengano effettuati all’interno de “Le Papillon”, sono riconosciuti a livello europeo. Ogni allievo corsista pizzaiolo, riceverà la copertura Inail per tutta la durata del corso. Gli verrà consegnato un kit da lavoro comprensivo di t-shirt, cappellino, grembiule e del materiale didattico per quanto riguarda la parte teorica del corso. Alla fine del corso, verrà rilasciato dalla Scuola e consegnato dall’Istruttore il Diploma di Pizzaiolo, l’Attestato di Specializzazione di Pizza Classica, la Certificazione di Frequenza e l’inserimento nell’Albo della Scuola. L’Allievo Corsista può optare anche per altre specializzazioni, Corso di Pizza in Pala, Corso di Pizza Verace Napoletana, Corso di Pizza in Teglia. Per ogni specializzazione, l’Allievo corsista riceverà il relativo Attestato di Specializzazione. L’Allievo può optare anche per un Corso Professionale di Pizzaiolo avanzato, della durata di 80 ore, nel quale è previsto una quantità maggiore di ore di pratica, importante per avere più esperienza sul campo. Il Corso di Pizzaiolo può essere frequentato anche da minori, previa autorizzazione dei genitori. Infine Isabella Cataldi tiene corsi di specializzazione anche per coloro che già svolgono il lavoro del pizzaiolo e intendono specializzarsi. «Dopo il diploma e l’attestato di specializzazione, non abbandoniamo i corsisti: continuiamo a seguirli fino a quando non siano pronti ad affrontare il mondo del lavoro» ha evidenziato Isabella Cataldi.

Per maggiori informazioni e per prenotare il Corso di Pizzaiolo, è possibile contattare la Segreteria della Scuola al +39 3292842659 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure attraverso l’indirizzo mail: info@pizzanewsschool.it

Inoltre, la pizzeria Le Papillon è aperta dal martedì alla domenica dalle 19 a mezzanotte (lunedì chiuso). Per prenotazioni chiamare lo 0734-937198 o consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pizzerialepapillon/.

