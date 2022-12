Sanità fermana, ecco le proposte che arrivano dal blocco di sinistra e M5S

FERMO - A distanza di poche ore dall'inizio della Giornata delle Marche dedicata alla sanità, Articolo Uno, Fermo Futura (Pd Città di Fermo, Fermo Capoluogo, Agire Locale, Fermo Coraggiosa), M5S Fermo - Pd Federazione FM – Sinistra Italiana Provincia di Fermo, lanciano le loro proposte

9 Dicembre 2022 - Ore 17:31 ...

«Apprendiamo dalla stampa che il 10 dicembre un nutrito stuolo di personalità, tra cui il Ministro della salute Orazio Schillaci ed il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, saranno al Teatro dell’Aquila di Fermo per l’esclusivo evento “La Giornata delle Marche”. Una kermesse di vertice che verterà per lo più sul cruciale tema della sanità. Ovviamente la presenza di personalità non può che onorarci, ciononostante non ci siamo potuti non domandare le ragioni di una tale scelta, in considerazione che ciò avviene nel territorio, quello della provincia fermana, dove la sanità risulta maggiormente in affanno rispetto a tutta la Regione Marche». Inizia così la lunga disamina sul fronte sanitario di Articolo Uno, Fermo Futura (Pd Città di Fermo, Fermo Capoluogo, Agire Locale, Fermo Coraggiosa), M5S Fermo – Pd Federazione FM – Sinistra Italiana Provincia di Fermo, in vista della Giornata delle Marche che si celebrerà domani al teatro dell’Aquila.

«Se il motivo dovesse essere di riportare l’attenzione in un contesto di notevole criticità ed avere il coraggio di aprire ad un reale confronto disposto a recepire istanze, benissimo. Se invece, fosse il tentativo di presentarsi in luoghi che scongiurino il contraddittorio, poiché adombrante il pensiero d’essere al cospetto di una città territorio, compresa la Provincia, in mano agli amici del centrodestra e della destra, ci si sbaglia. Se volessimo andare dritti al punto, ci basterebbe stigmatizzare il peccato originale prodotto dalla Giunta di Palazzo Raffaello, ovvero la riorganizzazione localistica e semi autarchica della sanità senza sollevare la fondamentale questione che è nel disomogeneo budget pro-capite del cittadino marchigiano».

«A seguito di una campagna elettorale estremamente allegra – incalzano da sinistra e M5S – in quanto a soluzioni e dove si promise che sarebbero stati riaperti tutti i piccoli ospedali ed ogni sorta di ben d’iddio, la Legge regionale 19 dell’8 agosto 2022, ha sancito il passaggio dalle Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale, con le note 5 aree Vaste) alle Ast (Aziende sanitarie territoriali, di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino che incorporerà l‘Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”: tutte con personalità giuridica). Ciascuna Astavrà un direttore socio-sanitario oltre che un direttore generale, si articoleranno in distretti e dipartimenti, nei quali, tra gli altri organismi, saranno presenti Case della Comunità, Ospedali della Comunità, Centrali operative territoriali e Unità di continuità assistenziale (Uca) eredi delle Usca. A nostro avviso, però, si esacerberanno le incongruenze della rete ospedaliera marchigiana rispetto agli standard qualitativi e quantitativi definiti dal DM 70-15, sdoganando una più aspra competizione tra aziende sanitarie territoriali che, col medesimo budget, o quantomeno con la stessa proporzione, finiranno, in chiave ancor più manageriale (modello lombardo) ed in autosufficienza gestionale localistica, per condurre ad ulteriore sofferenza i territori più piccoli.

Proposte