Blitz dei Nas in 27 strutture per anziani, in 13 trovate irregolarità

CONTROLLI in tutte le Marche dei carabinieri in case di riposo, Rsa, comunità alloggio e case famiglia: riscontrate carenze igienico-sanitarie e inadeguatezze strutturali. Quattro quelle controllate nel Fermano. Multe per 3mila euro

5 Gennaio 2023 - Ore 17:54 ...

Carenze igienico-sanitarie e inadeguatezze strutturali, blitz dei Nas nelle strutture per anziani: multe per 3mila euro. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità delle Marche hanno effettuato sotto Natale e Capodanno controlli in 27 strutture della regione, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia.

Le strutture controllate, 8 sono in provincia di Ancona, 8 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in quella di Fermo, una in quella di Ascoli Piceno. Le irregolarità igienico-sanitarie e le carenze strutturali sono state trovate in quasi la metà delle strutture controllate, cioè in 13.