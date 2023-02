Disagi Conservatorio, l’Arcidiocesi: «Faremo quanto possibile per accelerare i tempi d’intervento» ( Ascolta la notizia )

FERMO - La Chiesa della Madonna del Carmine è chiusa dal 2016, impedendo agli studenti del Pergolesi lo svolgimento dei corsi d'organo. «La complessità burocratica ha condizionato la tempistica dei lavori» scrive l'Arcidiocesi di Fermo in una nota

23 Febbraio 2023 - Ore 10:34 ...

In merito ai disagi lamentati dalla Consulta degli studenti del Conservatorio Pergolesi a seguito dei lavori che riguardano la Chiesa della Madonna del Carmine, l’Arcidiocesi di Fermo ha voluto inviare una nota per fare il punto della situazione.

Ascolta la notizia:

«L’Arcidiocesi di Fermo è consapevole del disagio che studenti e docenti del Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo stanno vivendo dall’agosto del 2016, da quando la Chiesa della Madonna del Carmine nella quale è collocato il prezioso strumento, un organo a canne realizzato con i fondi dell’allora MIBACT (oggi MIC) proprio per consentire il regolare svolgimento dei corsi in particolare appunto di quello di organo, è stata chiusa – scrive -. La Chiesa, come è ben noto, è stata seriamente danneggiata dalle scosse sismiche fin dal 24 agosto del 2016 ed è stato necessario chiuderla perché inagibile. In considerazione di ciò, alla possibilità di finanziamento, nella speranza che i tempi fossero contenuti, anche con il sostegno dell’allora Direttore e Presidente del Conservatorio, è stato favorito l’inserimento nell’ord. 38 del settembre del 2017 finanziandola per un importo di 1.000.000 di euro di Quadro economico: gli interventi ivi previsti avrebbero dovuto essere seguiti in tutte le fasi (finanziamento, progettazione, realizzazione) dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche (oggi Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggi delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata)»

«Negli anni dal 2017 al 2021 la Soprintendenza ha quindi elaborato il solo progetto di fattibilità sulla base delle indagini, dei rilievi e di ricerche previe sull’edificio. Solo con l’emanazione dell’Ord. 105 nel 2020 e poi del decreto 395 del 30.12.2020 l’Arcidiocesi di Fermo è diventata soggetto attuatore visto il passaggio dell’ente attuatore dalla Soprintendenza all’Arcidiocesi di Fermo – continua l’Arcidiocesi -. Nel febbraio del 2021 è stata ufficialmente trasferita la pertinenza contestualmente agli elaborati del progetto a quel momento realizzati: l’Arcidiocesi di Fermo ha provveduto immediatamente a sottoscrivere i contratti con i professionisti già individuati dalla Soprintendenza commissionando l’elaborazione di un progetto esecutivo così come richiesto dall’ordinanza stessa. La complessità dell’intervento, il contesto storico legato alla situazione pandemica ed all’esponenziale aumento dei costi, hanno richiesto un congruo tempo di progettazione successivamente al quale tutti gli elaborati sono stati caricati sulla piattaforma dedicata e il tutto è stato sottoposto all’istruttoria dell’Ufficio speciale ricostruzione sisma 2016 che ha richiesto delle integrazioni debitamente consegnate nell’ottobre del 2022. Sollecitati gli Uffici e i tecnici incaricati hanno assicurato di provvedere in tempi stretti all’esame delle integrazioni per l’invio alla Struttura commissariale che potrà convocare la Conferenza permanente, ultimo atto per il decreto finale di finanziamento».

Fatto questo excursus storico che spiega le ragioni e le modalità dell’intervento, l’Arcidiocesi, attraverso gli Uffici Beni Culturali Ecclesiastici ed Economato, conferma l’intenzione a fare quanto possibile per accelerare i tempi di intervento e si impegna, come peraltro fatto da soggetto attuatore, ad attivarsi celermente una volta concluso l’iter autorizzativo: «Purtroppo è evidente la complessità burocratica ha finora fortemente condizionato la tempistica. Siamo certi di poter aggiornare presto, con buone notizie, studenti e docenti del Conservatorio nonché la Città di Fermo».