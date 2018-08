PODISMO - Dieci kilometri a Terra Magna, nella città di Bernalda, per il noto maratoneta di origini campane da sempre residente nell'entroterra fermano. La sfida al sud è stata una sorta di crocevia per il prossimi impegni anche di respiro internazionale

FERMO – Nel primo weekend di agosto Amedeo Maisto è tornato in pista, pardon su strada, in Basilicata, precisamente a Terra Magna nella città di Bernalda, per una dieci kilometri organizzata dalla locale società podistica Bernalda Runners.

Gara veloce, non negli standard del noto maratoneta di origini campane ma da sempre residente nel Fermano, ma conclusa da ventunesimo assoluto. La competizione si è svolta su due giri del circuito cittadino di Bernalda, e tirando le somme Maisto ha considerato, nel proprio bilancio personale postumo alla performance che “il periodo estivo, la temperatura torrida, la poca preparazione sul corto e rapido, non hanno inficiato più di tanto la prestazione, che reputo positiva“.

“Si avvicina la trasferta in Giordania e con i passi lunghi bisogna affrettarsi – ha proseguito -. Ora mi dedicherò a quel che rimane con l’organizzazione tecnica e pratica della prossima uscita. A conti fatti mi sento di ringraziare la Bernalda Runners in tutti i suoi tesserati per avermi invitato, in particolar modo al mio amico Michele Di Leo, per l’ottima organizzazione e per la location di sfida. Sono contento che in Italia ci sia tanta gente che si da molto da fare ad organizzare manifestazioni di questo genere, speriamo che continuino così”.

Paolo Gaudenzi

