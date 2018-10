SERIE A2 - Durante il turno infrasettimanale di campionato che andrà in scena mercoledì alle 21.00, al PalaSavelli di Porto San Giorgio, al cospetto della Bondi Ferrara, la XL Extralight riceverà le delegazioni di ben 286 società sportive provenienti da ogni angolo della regione

PORTO SAN GIORGIO – Lo sport, non solo il basket, unisce ed è portare sano di valori universali. La Poderosa ci ha creduto sempre ed è per questo che mercoledì sera, in occasione del turno infrasettimanale che mercoledì vedrà alle 21.00 la Bondi Ferrara sfidare la XL Extralight, al PalaSavelli andrà in scena la “Serata dello Sport”.

Ben 286 società sportive provenienti da tutte le Marche sono state invitate ad assistere al match con una loro delegazione, un modo per ringraziare le realtà che brulicano ed arricchiscono la nostra Regione ed invitarle a conoscere il meraviglioso sport con la palla a spicchi.

Con l’occasione, la Poderosa premierà la società sangiorgese Futsal Cobà per la promozione in Serie A2 agguantata nella passata stagione. Una celebrazione meritata per la realtà sangiorgese, che con la Poderosa condivide gli ottimi rapporti di collaborazione oltre al campo di gioco del PalaSavelli.