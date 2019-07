La crescita di Axis Italy: i dati del noleggio auto a medio e lungo termine

IMPRESE - Sentiamo sempre più parlare di noleggio a medio e lungo termine ma qual è l’andamento del mercato? Come risponde il tessuto imprenditoriale o quello dei privati? Lo chiediamo all’amministratore unico di Axis Italy che in questo anno ha investito nel territorio fermano aprendo la filiale di Porto San Giorgio gestita dal consulente Andrea Marcantoni.

A gennaio scorso l’apertura della filiale Axis Italy a Porto San Giorgio guidata dal Responsabile della filiale Andrea Marcantoni (leggi articolo). Un successo oltre le aspettative in quel mondo del noleggio auto a lungo termine che sta sempre più conquistando l’interesse degli automobilisti e di imprenditori che trovano il servizio rispondente alle loro più varie esigenze di mobilità. Facciamo un primo bilancio semestrale con l’amministratore unico dell’azienda umbra, Alessandro Fiori per poi focalizzare l’attenzione sul territorio fermano, o meglio delle Marche, con Andrea Marcantoni responsabile della filiale sangiorgese.

Come sta rispondendo il mercato locale a questa offerta di servizi per certi versi innovativa? I dati sono rispondenti alle aspettative che Axis aveva sul Fermano e sulle Marche in genere?

La formula del noleggio a lungo termine sta rapidamente crescendo anche nel segmento piccola impresa e professionisti. Per intercettare questo target abbiamo ritenuto necessario puntare su una maggiore presenza territoriale e non solo sul semplice contatto via internet. Vogliamo, in questo modo, rendere ogni trattativa non una semplice transazione ma un vero e proprio evento in cui sia possibile scambiare informazioni, esigenze, esperienze mettendo a disposizione del cliente le giuste competenze. Un simile approccio al cliente genera una relazione duratura nel tempo direttamente proporzionale all’affidabilità dimostrata. Mantenere la promessa nel tempo è strategico per la nostra azienda. Non dobbiamo dimenticare che operiamo in un territorio sano dove la piccola impresa è l’ossatura dell’economia locale e dove il cliente apprezza chi mette in gioco una presenza, un volto ed una professionalità. Il cliente ci riconosce anche per la forte capacità di adattamento che dimostriamo nella gestione delle sue necessità e bisogni. Ad oggi possiamo affermare che i risultati hanno superato le nostre aspettative e già si intravedono gli effetti futuri del lavoro che stiamo eseguendo con passione, costanza e determinazione. Il bilancio del primo semestre, grazie agli investimenti fatti nell ultimo anno, fanno segnare numeri in forte crescita: il fatturato del noleggio a breve termine ha registrato un + 77%, quello a lungo termine + 9%, gli ordini del noleggio a lungo termine sono a + 68%. Numeri che sono stati raggiunti grazie anche alle convenzioni stipulate con le più importanti associazioni del territorio: Compagnia delle Opere Marche Sud, Unione Artigiani Italiani, Confartigianato Imprese MC, FM, AP e Confcommercio della provincia di Ascoli Piceno, che cogliamo l’ occasione di ringraziare per la fiducia accordataci.

Axis Italy potrebbe sembrare una piccola realtà rispetto alle multinazionali che operano nel settore, eppure sta continuando a crescere e quest’anno festeggia addirittura i suoi primi 10 anni di vita. Come vedono questa situazione i vostri clienti?

Sì, quest’anno Axis festeggia i suoi primi dieci anni di attività, un bel traguardo che ci fa sentire molto orgogliosi. Nata a Campello sul Clitunno in provincia di Perugia, oggi è presente in quattro regioni con sette uffici commerciali: Perugia, Siena, Viterbo, Ancona, Porto San Giorgio, Foligno e, naturalmente, Campello sul Clitunno. La storia di Axis è quella di un gruppo di giovani imprenditori desiderosi di vivere i loro valori nell’attività di ogni giorno. Questi valori sono diventati veri generatori di motivazione la cui carica energetica ha spinto verso azioni sempre più concrete riuscendo a crescere di fatturato anno dopo anno. Questa crescita costante ha permesso di inserire nuove risorse nell’organizzazione e di cogliere nuove opportunità di business. La nostra professionalità si fonda sulle competenze eticamente esercitate e ci misuriamo costantemente sulla soddisfazione del nostro cliente. È il desiderio di eccellere che definisce la nostra identità ed è per questo che cerchiamo di creare valore attraverso persone di valore. Mettiamo, inoltre, molta attenzione nel fornire una corretta informazione su ciò che si propone e ci “compromettiamo” mantenendo la promessa data.

Con il responsabile della filiale di Porto San Giorgio Axis Italy, Andrea Marcantoni, scopriamo come sia percepito il servizio del noleggio a lungo termine. E’ maggiore l’interesse dei privati o delle aziende?

Attualmente il maggiore gradimento della formula del noleggio a lungo termine è manifestato dal target della piccola impresa anche se sono evidenti forti segnali di interesse da parte dei privati. La piccola impresa è molto attenta ai costi di gestione della sua mobilità ed apprezza consigli e proposte che vanno in questa direzione. Il privato necessita ancora di molte informazioni e di maggiori elementi comparativi ma non dimentichiamo che è un target molto grande. Per intercettare la domanda su questi due i canali è, secondo noi, vincente il presidio territoriale mettendo a disposizione del cliente la giusta informazione e una professionalità certa e una competenza non arrangiata.

Quali sono i punti di forza che riscontrate maggiormente nel proporre i vostri servizi e quali le resistenze che incontrate?

Un’informazione frammentaria, incompleta e spesse volte non corretta deprime il potenziale della domanda. Nella fase di acquisizione del servizio, al cliente viene, in sintesi, formulata una promessa, in questa fase è necessaria estrema chiarezza poiché nella fase successiva, ovvero quella della fruizione del servizio, viene messa in gioco l’affidabilità del proponente. Axis conosce bene queste dinamiche ed è per questo che è molta attenta e scrupolosa nel veicolare le proposte, fornendo al cliente tutte le informazioni e spiegazioni necessarie. Ecco perché la presenza sul territorio, il presidio costante sulle problematiche di gestione del cliente, l’affidabilità professionale maturata in anni di attività e in reti integrate, la capacità di adattamento alle esigenze del cliente e la relazione personale con il cliente stesso sono i punti di forza che caratterizzano la nostra attività.

La filiale di Axis Italy a Porto San Giorgio è in via Andrea Costa n.4

Tel 345 7220609

Email: [email protected]

www.axisitaly.com

Articolo Promoredazionale

