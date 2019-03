Il noleggio auto a lungo termine è un servizio che sta registrando un costante aumento di domanda. Abbiamo chiesto al consulente della filiale di Porto San Giorgio di Axis Italy, Andrea Marcantoni, quali siano, in concreto, i primi passi da fare e quali servizi siano compresi nel canone.

Nella domanda di mobilità un elemento di rilievo è rappresentato dalla formula del Noleggio a Lungo Termine (NLT) che, dopo aver penetrato il mercato delle medio/grandi aziende, sta trascinando nella sua orbita, con interessanti previsioni di sviluppo, pure il canale della piccola impresa oltre ad esercitare una forte attrazione anche su quello dei privati. Tutto ciò sta contribuendo a spingere la trasformazione dei desideri del cliente, dalla proprietà del veicolo al suo semplice utilizzo, aprendo sempre più alla delega dei processi relativi alla mobilità.

Ne parliamo con Andrea Marcantoni, consulente di Axis Italy, società di servizi con sede in Umbria e in forte espansione anche nelle Marche. Cosa caratterizza la formula del noleggio a lungo termine?

Sicuramente la prevalenza della componente dei servizi che permette di assicurare una gestione della mobilità conveniente in termini economici, a costi trasparenti e stabiliti in anticipo su base contrattuale. Il cliente, infatti, sottoscrivendo un contratto di NLT può dimenticarsi tutti gli aspetti gestionali ed amministrativi, e rimane libero di godersi l’auto senza pensieri per tutto il periodo contrattualizzato, senza trascurare un altro importante aspetto, ossia guidare, in condizioni di sicurezza, un’auto nuova e sempre in perfette condizioni. Alla fine del contratto potrà scegliere se continuare a guidarla, oppure cambiarla o restituirla.

Vediamo in concreto come procedere verso il noleggio a lungo termine…

Al momento della sottoscrizione del contratto, che può avere una durata compresa tra i 24 ed i 60 mesi, il cliente sceglie l’auto con tutti gli optionals che desidera, al cui acquisto provvede la società di NLT. Se il cliente lo richiede è possibile anche fornire un veicolo in preassegnazione fino alla consegna dell’auto contrattualizzata. Elementi come la marca ed il modello del veicolo, la durata del contratto di noleggio ed il totale dei Kilometri previsti da percorrere nel periodo considerato, variano a seconda delle esigenze dei singoli clienti ed è sulla base di tali variabili che viene parametrato il canone contrattuale. E’ un po’ come un abito sartoriale cucito perfettamente a misura. Tutti i servizi per assicurare la mobilità del cliente sono compresi in un unico canone mensile senza sorprese. Nel contratto sono compresi servizi come:

Consegna del veicolo

Tassa di possesso

Copertura assicurativa (RCA, Kasko, Incendio/Furto, Infortuni, Atti vandalici, Cristalli)

Gestione dei sinistri e delle pratiche assicurative

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Veicolo sostitutivo

Gestione delle multe

Soccorso stradale e/o trasporto del veicolo danneggiato o guasto

Pneumatici estivi e invernali

Una volta avviato il noleggio quali sono le incombenze che restano in capo al contraente?

Ben poche se non il piacere di guidare un’auto con tutti gli optional scelti. La manutenzione sia ordinaria che straordinaria del veicolo oggetto del contratto, infatti, può essere effettuata presso la rete di officine convenzionate con la società di NLT che sono, generalmente, sottoposte a verifica sia professionale che strutturale. Nel caso in cui il veicolo sia immobilizzato per guasto o incidente, il cliente può, addirittura, beneficiare di un servizio di assistenza, il traino del veicolo, ed inoltre la fornitura di un veicolo sostitutivo. In questo scenario AXIS Italy ha la capacità, competenza e professionalità per raggiungere i propri clienti con un servizio personalizzato attivandosi nei loro confronti per modulare, integrare e rendere maggiormente flessibile l’accesso ed il godimento dei servizi che la formula del NLT offre al mercato.

La filiale Axis Italy di Porto San Giorgio è in via Andrea Costa n.4.

Per info: www.axisitaly.com

Telefono: 345 7220609 Email: info@axisitaly.com

ARTICOLO PROMOREDAZIONALE

