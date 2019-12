PORTO SANT'ELPIDIO - Nella categoria campionato senior Diletta Galeota ha strappato l'ennesimo successo aggiudicandosi la medaglia di bronzo

La cavallerizza Diletta Galeota di nuovo sul podio. Ancora un successo, dunque, per l’amazzone elpidiense. In questo fine settimana, infatti, si sono svolti i campionati regionali Marche e Molise, di salto ostacoli nel bellissimo circolo Ippico Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano. Nella categoria campionato senior Diletta Galeota, già atleta dell’anno a Porto Sant’Elpidio, ha strappato l’ennesimo successo aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

Il campionato si disputato su due giornate con l’ultima prova che ha visto i binomi delle due regioni sfidarsi nell’avvincente barrage finale. Diletta è stata seguita con occhi attenti dal suo allenatore Francesco Villotti del circolo ippico Cavalli delle Fonti di Civitanova Marche fino all’ennesimo successo che va a incrementare il suo già rilucente medagliere.