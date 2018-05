PORTO SANT'ELPIDIO - A Cervia ieri la giovane cavallerizza ha strappato il biglietto, con la sua Change per il concorso che si terrà a Roma dal 26 al 28 maggio

Ieri a Cervia presso il circolo ippico Le Siepi, si sono concluse le lunghe selezioni per il prestigioso concorso Internazionale di Piazza di Siena, che si terrà a Roma dal 26 al 28 maggio, nella splendida cornice di Villa Borghese. Nell’ambito dell’importante manifestazione è inserita la Coppa delle Regioni, dove i cavalieri juniores, selezionati nelle rispettive regioni, si sfideranno per l’ambito trofeo. Per i giovani cavalieri è per le giovani amazzoni, il concorso di Piazza di Siena è un sogno che si avvera, un vero traguardo. A questo traguardo è giunta l’amazzone Diletta Galeota, con la sua cavalla baia di nome Change. Il loro istruttore, Francesco Villotti, che le ha portate all’obiettivo, le seguirà con maestria anche in quella splendida competizione. Il centro Ippico “Cavalli delle Fonti” di Civitanova Marche, dove Diletta, già campionessa italiana, e la sua compagna si allenano, seguiranno con affetto la loro prestazione di così grande rilievo.