MONTEGRANARO – Quarto colpo di mercato della Sutor Basket che si è assicurata il pivot Gianluca Tibs (foto).

Carriera – Nato il 5 gennaio del 2000 per 202 cm, è cresciuto a livello cestistico nelle giovanili della Auxilium Pallacanestro Torino, dove disputa diversi campionati giovanili di eccellenza, giocando le prime stagioni in doppio tesseramento con il Cus Torino, situazione che gli permette di fare un’importante esperienza nel campionato di C Gold.

Nell’ultima stagione ha iniziato a Formia (Serie B girone D) per poi passare alla Globo Giulianova dove ha chiuso con 2,5 punti di media a partita e 2,2 rimbalzi. Da due punti ha tirato con il 44% e i liberi con il 36%.

Queste le prime parole di Tibs da giocatore della Sutor. “Sono molto contento di essere approdato alla Sutor Basket – ha detto – e per questo ringrazio la società, il presidente e lo staff. Spero che questa esperienza mi aiuti a crescere, darò tutto me stesso per la squadra nella speranza di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Sono un pivot puro che ama ricevere palla spalle a canestro e che gioca tanto per la squadra. Offensivamente posso optare su svariati movimenti, a livello difensivo mi piace stare attaccato al mio avversario. Voglio salutare tutti i tifosi della Sutor, so che sono molto calorosi spero di poter dare tante soddisfazioni al popolo gialloblù durante l’arco della stagione. Conosco bene Stanzani, ci siamo frequentati anche fuori dal campo, non vedo l’ora di iniziare per conoscere il resto dei miei compagni”.

Il direttore generale Andrea Masini ha presentato Tibs in questo modo. “Un buon giocatore che tornerà utile nelle rotazioni sotto canestro. Avendolo seguito da vicino lo scorso anno posso dire che si tratta di un ragazzo pieno di volontà e dedizione alla squadra, quello che la Sutor Basket Montegranaro, nella stagione che deve partire, sta cercando”.

Gironi – Intanto, ieri sono varati i gironi del campionato di Serie B. La Sutor Basket Montegranaro è stata inserita nel raggruppamento C insieme a cinque compagini venete, due del Friuli Venezia Giulia, tre abruzzesi e le restanti cinque marchigiane.

Questa la composizione. Veneto (Virtus Padova, Unione Padova Basket, San Vendemiano, Mestre, Vicenza), Friuli (Monfalcone, Cividale), Marche (Senigallia, Fabriano, Jesi, Sutor Basket Montegranaro, Civitanova Marche, Ancona), Abruzzo (Giulianova, Teramo, Roseto). La partenza del campionato di serie B è prevista per il 15 novembre.

