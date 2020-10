La Sutor scivola anche in casa,

alla Bombonera passa l’Aurora

SERIE B - Nella seconda gara della Supercoppa Centenario gli ospiti hanno espugnato il fortino di via Martiri d'Ungheria per 76-80. La Decathlon, a tratti anche autoritaria, ha comunque complicato la vita agli uomini di coach Ghizzinardi sino alla fine. Sabato prossimo nuovo match casalingo: in terra veregrense la Goldengas Senigallia, palla a due alle 18.00

17 Ottobre 2020 - Ore 21:16 ...