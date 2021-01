FERMANO - Nella lista del Servizio sanitario regionale le due donne decedute al Murri ancora non figurano. Nel bollettino regionale le persone decedute presentavano, tutte, malattie pregresse

“Nelle ultime ore si sono verificati 2 decessi, una donna di 89 anni di Fermo al pronto soccorso e una donna di 83 anni di Sant’Elpidio a Mare a malattie infettive”. E’ quanto fanno sapere dall’Area vasta 4 in merito alle persone, contagiate dal Covid, e spirate all’ospedale Murri di Fermo.

A riportare i dati nefasti su scala regionale è invece il Servizio Sanità delle Marche che oggi, purtroppo, parla di 18 morti. Nella lista del Servizio sanitario regionale le due donne decedute al Murri ancora non figurano. Nel bollettino regionale le persone decedute presentavano, tutte, malattie pregresse. Per ciò che concerne le età, si va da un uomo di 55 anni a un uomo di 95 anni. Con loro, senza contare le due anziane spirate al Murri, non ancora presenti nel conteggio regionale, i decessi nelle Marche, dall’inizio della pandemia, sono arrivati a quota 1.753, di cui 995 uomini e 758 donne. L’età media è di 81 anni mentre la percentuale di deceduti con patologie pregresse è pari al 95,5%.