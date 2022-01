Virus, nessun comune Covid free nel Fermano. Il 65% dei positivi concentrato in cinque città

COVID .- Sono oltre 5.900 le persone affette da Covid nella provincia di Fermo secondo il report pubblicato dalla Regione Marche su dati Asur ad oggi. Il 65% è concentrato nei cinque Comuni più grandi. Ieri intanto, in occasione dell'Open day, sono state somministrate 335 dosi di vaccino su 600 disponibili a Montegranaro. All'appello per le prime dosi, mancano ancora circa 7500 persone over 50.

30 Gennaio 2022 - Ore 16:45 ...

di Sandro Renzi

A disposizione per l’Area Vasta 4 c’erano ieri 600 dosi di vaccino a Montegranaro. Giornata di Open day promossa dalla Regione Marche per accelerare sulle operazioni di vaccinazione over 18, anche alla luce dei recenti provvedimenti che autorizzano il richiamo booester dopo 4 mesi. Ne sono state inoculate la metà, circa 335 di cui 22 prime dosi, dalle 8.30 alle 19.30. Questo nella giornata in cui le Marche hanno registrato 59 posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid (23%) e 301 in area medica (29,5%). A preoccupare è quest’ultimo dato. Se infatti si dovesse raggiungere la soglia del 30% per più giorni la regione potrebbe passare in zona arancione. Poco cambierebbe per chi è in possesso di green pass rafforzato, ma per i non vaccinati le restrizioni, soprattutto agli spostamenti, sarebbero più pesanti.

Capitolo vaccinazioni. Nelle Marche sono state somministrate 3.169.716 dosi. Guariti negli ultimi sei mesi in 39.764. Nella fascia 50-59 anni, su una platea di 240.946 persone, ha ricevuto la dose booster il 65,15% mentre nella fascia 5-11 anni sono state somministrate 16.372 prime dosi a fronte di una platea di 89.763 bambini. Nel territorio dell’Av4 all’appello mancano circa 7500 over 50 che non hanno ottenuto neanche la prima dose del vaccino.

Sul fronte dei contagi nessun Comune della Provincia di Fermo è ormai Covid free. I dati pubblicati dalla Regione Marche ed elaborati dall’Asur offrono un quadro con numeri da capogiro. Sono 5.931 i soggetti positivi, oltre il 65% concentrato nei cinque Comuni più grandi. E 7.038 le persone costrette a restare a casa con tutte le conseguenze del caso tanto per le imprese ed il mondo economico quanto per gli enti pubblici. A Fermo sono 1.179 i positivi e 1.403 quelli in quarantena o isolamento. Non vanno meglio le cose a Porto Sant’Elpidio con 1.036 persone affette da Covid 19 e 1.215 costretti a casa. Nella vicina Sant’Elpidio a Mare in quarantena ce ne sono 836 e positivi 656. Spostandosi lungo la costa, a Porto San Giorgio, le quarantene sono scese a 534 e positivi sono 461. Numeri alti pure a Montegranaro, rispetto alla popolazione. Nel centro veregrense, infatti, affetti dal Covid sono in 448 ed in isolamento 529. Sono sopra quota 100 pure i Comuni di Altidona (126 positivi e 159 in quarantena), Amandola (149 e 168), Falerone (102 e 119), Grottazzolina (134 e 150), Monte Urano (280 positivi e 323 in quarantena), Montegiorgio (214 e 253), Pedaso (78 e 123), Servigliano (114 e 137). Nel paese di Smerillo i numeri praticamente si equivalgono, sono 7 le persone affette dal Covid e 8 in quarantena. Situazione simile a Santa Vittoria in Matenano con 36 positivi e 38 in quarantena. A Monterinaldo sono 8, mentre a Belmonte Piceno i positivi sono 43. A Petritoli 90 persone hanno il Covid e 96 sono in quarantena mentre a Moresco sono rispettivamente 20 e 24 e a Montappone 49 e 57. E’ Montefalcone Appennino l’unico Comune in cui sia il numero dei positivi che quello dei soggetti in isolamento è inferiore a cinque.