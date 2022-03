Covid, scendono i ricoveri. Deceduti tre anziani nel Fermano

CORONAVIRUS - Si tratta di un uomo di 81 anni di San Benedetto e uno di 89 di Grottammare. Nelle ultime ventiquattr'ore sonio stati testati 5.054 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 43,8%. Nel Piceno sono 397 i nuovi contagi

8 Marzo 2022 - Ore 21:56 ...

AGGIORNAMENTO – Meno 5 i ricoveri registrati oggi dall’Osservatorio regionale e 5 decessi. Tre nel Fermano: si tratta di tre uomini di 90, 91 e 83 anni, rispettivamente di Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e Montottone. Gli altri due un uomo di 81 anni di San Benedetto e uno di 89 di Grottammare.

Sul fronte ricoveri, tre i pazienti in più in semi intensiva, ma due in meno in Rianimazione (17 in totale) e 6 in meno nei reparti non intensivi.

Covid, sono 2.213 i nuovi positivi registrati nelle Marche. E’ quanto emerge dai dati forniti dall’Osservatorio epidemiologico, nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.826 tamponi: 5.054 nel percorso nuove diagnosi e 1.772 nel percorso guariti.

L’incidenza dei positivi è al 43,8%, il tasso cumulativo di contagi ogni 100.000 abitanti risale dopo molti giorni di discesa ed è a quota 659,38.

Rilevato un aumento dell’incidenza, nelle classi di età centrale e 5-10 anni. Questa settimana si prevede un incremento dell’incidenza attorno al 10/15%. Sui casi positivi il 67% ha tre dosi e ciclo completo.

La provincia che ha fatto registrare più contagi nelle ultime 24 ore è Ancona (650), seguono: Macerata (438), Ascoli (397), Pesaro-Urbino (350), Fermo (280) e 98 da fuori regione. La fascia d’età fra 25-44 anni fa registrare 579 casi, quella 45-59 fa registrare 515 casi.

Sono 560 quelli tra i ragazzi da zero a 18 anni, 178 tra 19-24enni, 381 tra over 60. Sono 386 i sintomatici, 571 i contatti domestici, 614 i contatti stretti di casi positivi, 556 i casi in fase di approfondimento epidemiologico, 8 nella casella positivi in ambiente di vita socialità, 35 in setting scolastico/formativo, 4 nei contatti in setting lavorativo, 2 nei contatti in setting assistenziale, 1 negli screening sanitari e 36 nei casi extra regione.

Nelle Terapie Intensive il 58% dei ricoverati non è vaccinato, nell’Area medica il 47%.