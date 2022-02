Covid, 1.587 nuovi casi nelle Marche. Ventuno ricoveri in meno

SERVIZIO SANITA' - Tra le 3 vittime registrate nelle ultime 24 ore l'uomo era di Potenza Picena, la donna di Fabriano. In miglioramento i dati della pandemia: in calo il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti arrivato a 765

23 Febbraio 2022 - Ore 17:29 ...

Continua il miglioramento complessivo dei dati sul fronte pandemia. Partendo dalla pressione sugli ospedali, nelle ultime 24 ore si sono registrati 21 ricoveri in meno: uno in più in terapia intensiva e 22 in meno in area medica. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche scendono a 273: 32 in intensiva (con un’occupazione di posti letto pari al 12,5%) e 241 in area medica (con un’occupazione di posti letto pari al 23,4%). A questi si aggiungono 22 persone nei pronto soccorso. Deceduti un 52enne di Potenza Picena, una 60enne di Fabriano e una 91enne di Grottammare.

Quando all’andamento dei contagi, nell’ultimo giorno se ne sono registrati 1.587 a fronte di 5754 tamponi totali: 4059 nel percorso nuove diagnosi e 1695 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è dunque al 39,1%, continua la discesa del tasso cumulativo di casi ogni 100mila abitanti, arrivato a 765. I sintomatici sono 324.

Ecco la tabella con la divisione per classi d’età dei nuovi contagi di oggi