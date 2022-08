Piermartiri: «Verducci candidato fuori dalle Marche? Incomprensibile. Con lui e Marziali il Fermano gioca due partite»

PD - Il segretario provinciale dei dem: «La mancanza di Verducci nelle liste marchigiane (e lo stesso Piermartiri nei giorni scorsi ne caldeggiava la ricandidatura) è incomprensibile, in particolare in un momento in cui le Marche hanno un grande bisogno di rappresentanza e credibilità»

16 Agosto 2022 - Ore 18:56 ...

Caustici il consigliere comunale Pd Paolo Nicolai e quello regionale Fabrizio Cesetti. La Morani che non accetta la sua candidatura per il piazzamento, Verducci che se ne va in Piemonte. Per il Pd fermano nessun nome in lizza alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. E ora, dopo che varie voci si sono espresse sulla scelta dei nomi arrivata da Roma, tocca al segretario Pd della federazione di Fermo, Luca Piermartiri.

«In merito alle candidature in vista delle elezioni politiche – la disamina del segretario Pd – vorrei soffermarmi su due aspetti: il primo è di natura critica verso un modus operandi da parte del nazionale e del commissario regionale (Losacco, candidato proprio nelle Marche) del tutto discutibile; l’altro l’opportunità per il Fermano di riconfermare un parlamentare, Francesco Verducci, e l’ulteriore possibilità di giocarsi a testa alta il collegio uninominale. Esprimiamo rammarico e sconcerto per il fatto che il nostro Francesco Verducci, così come deciso dalla direzione nazionale, venga candidato fuori regione, e quindi fuori dalla sua collocazione giusta e naturale. La mancanza di Verducci nelle liste marchigiane (e lo stesso Piermartiri nei giorni scorsi ne caldeggiava la ricandidatura) è incomprensibile, in particolare in un momento in cui le Marche hanno un grande bisogno di rappresentanza e credibilità. Così come non è comprensibile il metodo utilizzato e questo è giusto evidenziare.

D’altro canto, in quel che è un contesto assolutamente complesso anche per via della riduzione dei parlamentari, siamo felici del riconoscimento che Verducci ha avuto in ambito nazionale (è candidato in Piemonte in un collegio che il Partito reputa di assoluto prestigio). Il suo è stato un lavoro importante ed è chiaro che la sua credibilità, locale e nazionale, sia stata tenuta in forte considerazione, con la proposta di una candidatura solida in un posto eleggibile, sia pure fuori regione. La volontà della nostra federazione era chiara fin dall’inizio: far sì che il lavoro del senatore uscente fosse premiato e confermato, per consentire ad un fermano di restare in corsa per una rappresentanza parlamentare.

Come detto, sono orgoglioso della rosa di nomi che la direzione provinciale ha proposto. Voglio ringraziare la generosità e le disponibilità di Nicola Loira, Moira Canigola, Carla Piermarini e Meri Marziali; nomi che danno e hanno dato autorevolezza al territorio e che è giusto che il partito valorizzi. Il nome che infine è uscito (dalla direzione nazionale) per il collegio uninominale (Fermo-Ascoli) è quello di Meri Marziali (che però avrebbe parlato di una ‘candidatura di servizio’, come dire ci si mette a disposizione del Partito, ma senza grosse speranze di riuscita). Ora il Fermano può giocare due partite: con Verducci e con Marziali. Ringrazio la sindaca Meri Marziali per essersi messa a disposizione del partito e per il forte attaccamento al territorio che ha dimostrato. Sono certo che darà lustro al comprensorio tutto in quella che sarà una dura lotta».