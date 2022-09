La settimana delle tre partite si chiude con Fermana-Cesena

SERIE C - Spaccato di inizio stagione analizzato dal tecnico Protti. Domani, domenica 18 settembre, con calcio d'inizio alle 14.30, si disputerà il terzo impegno di campionato programmato nei sette giorni correnti. Sul prato del "Bruno Recchioni" i bianconeri di Romagna, da affrontare dopo i due pari per 1-1 maturati, nell'ordine, contro Gubbio in casa e Recanatese in trasferta. Gli umori della vigilia e la lista dei convocati

17 Settembre 2022 - Ore 15:03 ...

FERMO – La settimana delle “tre partite”, come giustamente etichettata da mister Protti, sta per volgere al termine.

Domani, domenica 18 settembre, con calcio d’inizio alle 14.30, la Fermana riceverà infatti la visita del Cesena, a conclusione di un trittico inaugurato sette giorni fa con il primo match di torneo interno, pareggiato in rimonta contro il Gubbio, ed il derby di mercoledì scorso impattato con medesimo punteggio contro la Recanatese (vedi tra gli articoli sotto correlati).

Dici Cesena, pensi inevitabilmente al match del recente torneo, con l’illusoria buona prestazione al cospetto dei bianconeri culminata sul 2-2 del triplice fischio, a coincidere con l’esordio in panchina del tecnico Baldassarri, subentrato all’esonerato Riolfo, prima tappa della terza gestione sportiva riconducibile al mesto epilogo del passato torneo, culminato con la retrocessione ai playout di Viterbo. I precedenti interni contro i romagnoli, però, richiamano alla mente diversi confronti. In Romagna la situazione è favorevole ai bianconeri, grazie alle due vittorie ed un pari ma tra le mura domestiche, invece, i canarini hanno sempre venduto cara la pelle concedendo solo due punti in quattro partite. Confronto dai toni di cadetteria, il primo, con la sfida della stagione 1999/00 della Serie B, momento in cui i gialloblù alzarono le braccia al cielo per 1-0, grazie alla rete del centrocampista Rutzittu. C’è stato poi da aspettare vent’anni per ritrovare al “Bruno Recchioni” la selezione romagnola: nella stagione 2019/20 il confronto si chiuse con un rocambolesco 3 a 3. L’anno seguente, ancora una volta in C, il successo domestico transitato per il 2-1 firmato da Simone D’Anna, autore di una doppietta. La parte storica, però, lascia presto il posto alla stretta attualità, con la Fermana di stagione in cerca di continuità dopo i due pari recenti, magari alzando l’asticella cercando di centrare il primo successo di campionato. Arbitrerà il signor Mattia Caldera di Como, assistito da Emanuele De Angelis di Roma 2 e Veronica Vettorel di Latina, con quarto ufficiale nella persona di Alessandro Colelli, sezione di Ostia Lido. Tra il fischietto comasco ed i canarini un solo precedente, il derby in casa della Vis Pesaro del 18 aprile 2021, chiuso sull’1-1 con rete gialloblù di Urbinati.

Prima della gara ecco in programma alcuni toccanti momenti, con la commemorazione di Bruno Recchioni, cui è dedicato lo stadio di Fermo. Verrà infatti deposta una corona di fiori proprio sotto la sua immagine all’interno del corridoio degli spogliatoi, all’altezza dello spazio tra le due panchine e successivamente sarà osservato un minuto di raccoglimento, come voluto dalla Figc, per onorare le vittime dell’alluvione che ha colpito il nord delle Marche ma anche per ricordare l’ex calciatore Michele Moscetta, scomparso prematuramente in settimana, e due super tifosi come Jacopo Bregoli e Alessio Mainqua, venuti a mancare di recente.

LE PAROLE DI MISTER PROTTI

«Affrontiamo una squadra delle mie parti, dove ho avuto modo di lavorare un anno guidandone la formazione Primavera e da quella squadra poi qualche giocatore, diciamo, che ha fatto strada anche in serie superiori è venuto fuori. Fu una bella esperienza personale che mi ha formato. Oggi la storia è diversa, affrontiamo una delle favorite numero uno al successo finale per struttura societaria, per forza dell’organico e per obiettivi societari. Hanno una rosa importantissima, costruita per essere giustamente protagonista e lo sarà, ne sono assolutamente convinto».

«Come terza gara in una settimana affrontare il Cesena non rappresenta il miglior avversario possibile. Anche la seconda squadra del Cesena farebbe tranquillamente i playoff, hanno ricambi in ogni reparto – ha proseguito Protti -. Noi dovremmo gestire al meglio le forze dopo il doppio impegno in pochi giorni, non siamo ancora in condizione ottimale ma i ragazzi lavorano al meglio ogni giorno e sanno farsi trovare pronti, anche se effettivamente siamo insieme da poco tempo».

«Tornando a quella che è stata la settimana, innanzitutto devo dire che c’è stato un grandissimo dolore personale perché ho perso un amico e un compagno di squadra come Michele Moscetta: proprio qui a Fermo abbiamo giocato insieme e devo dire che il colpo è stato durissimo. Analizzando quelle che sono state le prestazioni – tornando alla squadra – direi molto bene come gioco e come valori tecnici espressi. Stiamo portando avanti una nostra idea, ci stiamo lavorando insieme ma serve conoscersi sempre di più. Come prestazione ribadisco che anche con la Recanatese siamo stati molto propositivi, creato tante occasioni da rete, proprio con la nostra idea. Sento che ci sono stati alcuni che hanno storto il naso, lo prendo come uno stimolo sempre maggiore a migliorare. Ma credo che bisogna essere realisti e giudicare come la squadra si propone e cerca di fare gioco, di trovare il fondo ma anche il numero dei corner battuti e la costante sensazione di pericolosità. E’ mancato il gol della vittoria ma sono molto soddisfatto dei ragazzi e ripeto, la strada è quella giusta, considerando che siamo a gruppo completo dal venerdì prima dell’esordio in campionato».

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Borghetto, Nardi e Vaccarezza. Difensori: Carosso, De Nuzzo, De Pascalis, Diouane, Eleuteri, Gkertsos, Luciani, Parodi, Pellizzari, Spedalieri e Vessella. Centrocampisti: Giandonato, Graziano, Lorenzoni, Misuraca, Pavone, Pinzi, Romeo e Scorza. Attaccanti: Bunino, Cardinali, Fischnaller, Grassi, Maggio, Onesti, Nannelli e Ronci.

Articoli correlati: