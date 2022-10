Dalla Coppa Italia al ritorno domestico di campionato: tutto pronto per la sfida alla Virtus Entella

SERIE C - La Fermana, eliminata nell'infrasettimanale dal circuito tricolore, domani riceverà la visita dei liguri per la settima giornata di campionato. Dopo il nulla di fatto nel turno pregresso al cospetto dell'Olbia, la compagine canarina, sostenuta dal tifo dei minori grazie all'iniziativa "Tutti allo Stadio", cercherà di fare un nuovo sgambetto (riferimento allo scalpo prelevato al Cesena) ad una grande del girone. Gli umori della vigilia di mister Protti e la lista dei convocati

8 Ottobre 2022 - Ore 14:43 ...

FERMO – Terzo impegno settimanale per la Fermana, che chiude il trittico tra Coppa Italia e campionato tornando di scena al “Bruno Recchioni” domani, domenica 9 ottobre, calcio d’inizio alle 14.30, per ricevere la visita dell’Entella.

La settima giornata del calendario di Serie C vede ancora la compagine di mister Protti impegnata davanti al pubblico amico, dopo la recente sfida di torneo chiusa sul nulla di fatto contro l’Olbia, e l’infrasettimanale persa a Cesena, per 3-1, nelle logiche della Coppa Italia (per un approfondimento vedi tra gli articoli sotto correlati).

Si tratterà del secondo incrocio nelle Marche tra le due contendenti, dopo il pari per 1-1 maturato nel precedente torneo di Lega Pro nelle Marche, a cui va aggiunta la debacle fermana in casa degli uomini guidati da Gennaro Volpe. Il precedente interno risale al 19 dicembre 2021, quando a Fermo scese una Virtus convinta di conquistare facilmente l’intera posta in palio. Anche all’epoca la Fermana era reduce da uno 0-0 proprio contro l’Olbia, con sfida però disputata in terra sarda. Ospiti avanti al 10’ con rete di Merkaj, pari giunto al 37’ su rigore trasformato Cognigni. Diverso l’esito del return match dello scorso aprile, a chiudere la regolar season. I canarini di Baldassarri, ormai condannati alla disputa dei playout, salirono al nord italiaco in cerca di punti utili solo a migliorare la posizione nella griglia spareggi, ma il 2-1 del triplice fischio sentenziò il penultimo posto dei gialloblù.

Curiosità statistica: si troveranno una di fronte l’altra le uniche due selezioni del girone B che non hanno avuto ancora a che fare con i rigori, né a favore, né contro. La compagine ligure tornerà di nuovo a Fermo dopo lo 0-0 mandato in archivio ricevendo in casa il Montevarchi, viaggia ad 8 punti di classifica (uno in più dei gialloblù), manifestando dunque ritardo con i piani altissimi della lista (in vetta il Siena a quota 14) nonostante sia stata calibrata per pensare in grande. Guai, però, a valutare come cagionevole l’undici del tecnico Volpe, che di certo verrà nelle Marche al fine di riportare a Chiavari il bottino pieno per riprendere dunque con la marcia a regime completo prefissata in sede di pianificazione. Arbitrerà il signor Abdoulaye Diop di Treviglio, a vantare un unico precedente con i gialloblù, episodio riferibile allo scorso Fermana-Grosseto, del 28 dicembre, chiuso sul 2-0 per i canarini. Ad assisterlo Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto ufficiale Gianluca Catanzaro di Catanzaro.

INIZIATIVA “TUTTI ALLO STADIO”

Giornata sportiva che sarà caratterizzata dall’iniziativa “Tutti allo Stadio“, proposta più volte dalla società, con l’avallo dell’ente municipale a partire già dallo scorso anno, al fine di alimentare il tifo gialloblù soprattutto verso i più giovani. In occasione della gara di domani, sono infatti state contattate, in collaborazione con il Comune, le scuole medie cittadine con ragazzi invitati, e dunque in maniera naturalmente gratuita, quali ospiti allo stadio (anche in questo caso vedi l’approfondimento tra gli articoli sotto correlati).

Medesima iniziativa e stesso invito che la società ha rivolto ai settori giovanili non solo di Fermo, ma anche del comprensorio fermano, abbracciando quindi un territorio più ampio attraverso specifiche mail di invito. «L’obiettivo – come ricalca il messaggio veicolato ai canali web canarini – è quello di far innamorare di uno spettacolo importante, come una gara di Serie C sa ben rappresentare, e soprattutto dei colori gialloblù».

CRESCE LO STAFF GIALLOBLU’

In settimana la società ha inoltre comunicato la new entry nello staff rappresentata dal dottor Federico Fofi, medico ortopedico, attualmente dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia presso l’Asur 4 Fermo. In precedenza ha lavorato presso la clinica Villa dei Pini, mentre nell’ambito dello sport ha maturato importanti esperienze prima nel basket, con la Sutor Montegranaro, virando poi per cinque anni nello staff medico della Fiorentina.

LE PAROLE DI MISTER PROTTI

«Arriviamo da un’altra settimana intensa, perché comunque sono tre gare in sette giorni e non è affatto semplice. Chiaro che la partita di Cesena è servita per fare minutaggio per tanti ragazzi che ne avevano bisogno e senza dubbio lo hanno sfruttato al meglio. Da un paio di giorni siamo a pieno regime con la squadra, che non sembra avere particolari grattacapi, e dunque lavoriamo con attenzione e dedizione ma anche con la massima fiducia – ha affermato il tecnico canarino ai canali web ufficiali al termine della canonica rifinitura -. Abbiamo qualche piccolo acciacco che ci portiamo dietro dalla settimana scorsa. Ci sono De Pascalis e Fischnaller da valutare bene e da martedì dovremmo avere in gruppo anche Tulissi».

«Affrontiamo quella che insieme a Cesena e Reggiana è la squadra più attrezzata per vincere il girone: come rosa e come nomi ci sono pochi dubbi, sono queste le tre squadre che hanno qualcosa in più. L’Entella ha tutte le componenti giuste ed è costruita per stare li davanti. Qualità e personalità e una struttura molto importante: sono tutti fisicamente molto ben messi, completa in tutto e con tanti cambi molto importanti. I cambi possono svoltare e cambiare modulo e situazioni tattiche importanti. Si potranno tranquillamente vedere due gare, perché hanno la possibilità di inserire gente di altissimo livello. Se andiamo a vedere hanno giocatori che hanno calcato anche la massima serie. Noi dobbiamo sempre stare li, essere corti ordinati e precisi dal punto di vista tecnico. E’ questo il modo per stare sempre in partita: sbagliare tecnicamente il meno possibile e continuare con l’atteggiamento che abbiamo tenuto in queste giornate», ha concluso Protti.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Borghetto, Nardi e Vaccarezza. Difensori: Carosso, De Nuzzo, De Pascalis, Eleuteri, Gkertsos, Luciani, Parodi, Pellizzari, Spedalieri e Vessella. Centrocampisti: Giandonato, Graziano, Lorenzoni, Misuraca, Pinzi, Romeo e Scorza. Attaccanti: Bunino, Cardinali, Fischnaller, Grassi, Maggio, Onesti e Nannelli.

