Basket Fermo a vele spiegate, colpo interno contro il Matelica

SERIE D - Esordio domestico di torneo per la compagine di coach Marilungo, lesta a regolare per 64-56 l'avversario maceratese per proseguire la marcia di campionato a punteggio pieno dopo due giornate di calendario disputate

16 Ottobre 2022 - Ore 11:46 ...

FERMO – Nella prima partita in casa alla palestra Coni di piazzale Tupini, il Basket Fermo batte abbastanza agevolmente il Vigor Matelica e conquista altri due punti in classifica restando per ora imbattuto a punteggio pieno.

Nonostante alle assenze dei top player della squadra Dania e Del Buono si sia aggiunta questa settimana l’assenza del capitano Quondamatteo, la squadra, per l’occasione guidata da Filippo Poggi, ha dimostrato carattere e maturità sufficienti ad imporsi sin dai primi minuti sugli avversari. Sono stati Filippo Poggi e Davide Mezzabotta a dare la spinta necessaria a muovere l’intera compagine verso la vittoria finale. Spinta che si è vista nel punteggio individuale, dove i due play-guardia hanno superato la doppia cifra, premiando addirittura Mezzabotta con i suoi venti punti a referto miglior realizzatore dell’incontro insieme al vigorino Pallotta. Spinta che si è vista, soprattutto, nella determinazione, nella concentrazione, anche difensiva che ha contagiato i compagni.

IL TABELLINO

BASKET FERMO 64: Poggi (cap.) 11, Mezzabotta 20, Quinzi n.e., Sandroni n.e., Santini 7, Pierantozzi 4, Cipriani 1, Pedicone 2, Manfredi 2, Bernard Sarita 8, Martinelli 9, Sollini n.e. All. Marilungo, vice Valentini

HALLEY INFORMATICA MATELICA 57: Carsetti n.e., Ferretti, Pecchia, Tomassini 3, Bravetti 1, Fianchini 3, Perini 14, Ghouti (cap.) 2, Pallotta 20, Conti 10, Salvucci 2, Offor 2. All. Porcarelli, vice Mari

ARBITRI: Francesco Beltrami di Fabriano (AN) e Luca Avaltroni di Fano (PU)

PARZIALI: 23-20, 21-7, 10-17, 10-13

PROGRESSIVI: 23-20, 44-27, 54-44, 64-57

NOTE: Tiri da 3: Fermo 6, Matelica 7; Tiri liberi: Fermo 18 su 29 (62%), Matelica 20 su 23 (87%); Falli: Fermo 21 con antisportivo a Santini e tecnico a Bernard, Matelica 28 con antisportivo a Ferretti più un tecnico al coach. Usciti per cinque falli: Poggi e Martinelli (Fermo), Bravetti, Perini e Conti (Matelica)

LA CRONACA

Il Basket Fermo è partito subito, sin dai primissimi minuti, molto forte segnando una distanza di una decina di punti che hanno garantito quella sicurezza che li ha accompagnati per tutta la partita. I padroni di casa sono stati costantemente in vantaggio e il risultato non è mai stato messo in discussione per tutti i quaranta minuti di gioco, neanche quando verso la fine del primo quarto o al termine della partita gli ospiti si sono avvicinati nel punteggio. Da sottolineare la performance di squadra nel secondo quarto, soprattutto nel settore difensivo che ha costretto i rossi di Matelica ad avvicinarsi raramente a canestro e a tirare, con poca efficacia, quasi esclusivamente dalla distanza. Ora non resta che guardare alla prossima partita in trasferta a San Severino Marche contro gli Amatori, reduci da una sconfitta a Montegranaro. Campo storicamente difficile per i gialloblù fermani che però, anche questa volta, venderanno certamente cara la pelle.