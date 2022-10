Screening vascolare gratuito al centro medico Acanto

19 Ottobre 2022 - Ore 08:33 ...

“La linea giusta è prevenire”. È questo il motto del Centro Medico Acanto di Falerone che a tale scopo propone, domenica 30 ottobre, una giornata “a porte aperte” con screening gratuito per la prevenzione delle malattie del sistema arterioso e venoso.

Un’equipe di medici specializzati in chirurgia vascolare sarà a disposizione per valutare ed ascoltare i pazienti in base al tipo di problema che manifestano.

Il Centro si avvale di una vasta scelta di professionisti e si identifica come centro cardiologico d’eccellenza vantando molti cardiologi provenienti da quasi ogni ospedale della regione: il dott. Roberto Accardi (Macerata), il dott. Paolo Paoloni (Fermo), la dott.ssa Giancarla Scalone (Ascoli), il dott. Luca Fallavollita (Macerata), il dott. Domenico Ciliberti (Fermo) e il neo arrivato, il dott. Mirko Beltrame (Ancona).

«Cerchiamo sempre nuovi specialisti in grado di capire e soddisfare ogni esigenza che emerge nel nostro territorio, creando una rete tra paziente, specialista e ospedale garantendo un servizio sicuro. L’entroterra fermano rimane quasi sempre scoperto dal punto di vista sanitario e noi cerchiamo di essere un fulcro, proponendo più specialisti in modo che, ogni settimana, si possano intervallare riducendo così il tempo d’attesa. La distanza per i pazienti del nostro territorio diventa sostenibile e si evitano ritardi nella diagnosi di una patologia.» dichiara l’amministratore delegato di Acanto Centro Medico.

«L’obiettivo è tutelare i pazienti offrendo loro le giuste attenzioni che durante la fase della pandemia Covid sono venute meno» dichiara il dott. Giorgio Tombolini chirurgo vascolare promotore della giornata. Porte aperte al Centro Acanto e tante novità dal punto di vista sanitario grazie a nuovi specialisti a servizio dell’entroterra fermano.

Nuovi specialisti, infatti, sono entrati a far parte del Centro: il dott. Michele Ragno, neurologo e neurofisiopatologo, già primario dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno; la dott.ssa Carmela Pipino, specialista in terapie del dolore ed ozonoterapia; il dott. Michele Tulli, otorinolaringoiatria dell’ospedale di Civitanova Marche e Macerata; la dott.ssa Sonia Morè, ematologa della Clinica Ematologica di Ancona, il dott. Egidio Tittarelli della Clinica Reuomatologica di Jesi specializzato nella terapia infiltrativa intrarticolare e loco regionale; ed infine il dott. Lorenzo Pieragostini osteopata.

Altra novità del Centro Medico di Falerone è la possibilità di prenotare ed effettuare l’esame oculistico del campo visivo grazia alla dott.ssa Cristina Vita.

Acanto Centro Medico è a Falerone in via della Resistenza n.136.

Info su www.acantocentromedico.com e prenotazioni allo 0734 759718.

(spazio promo-redazionale)